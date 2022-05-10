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高職畢業歌候選歌單曝光 網笑：不是油就是唱完沒病沒痛
畢業季即將來臨，許多學校開始規劃相關事宜，並讓學生自行選擇畢業歌。日前有網友分享某間高職的畢業候選歌單，除了一排日文歌外，也出現告別式專用歌，讓眾人笑稱「唱完是不是要跟著菩薩走？」
原PO在「爆廢公社」附上的圖片顯示，畢業候選歌單不僅包含王道歌曲如《青春有你》、《夢想藍圖》、《啟程》，或是爆笑的《超跑情人夢》，也有虛擬Youtuber寶鐘瑪琳（宝鐘マリン）的單曲《Ahoy!! 我ら寶鐘海賊団》、動漫《小魔女DoReMi》主題曲等等日文歌曲，甚至還有告別式御用歌之稱的《溫暖的雙手》。
對於出現整排日文歌，有網友覺得宅味十足，「看來是日文系的班級」、「怎麼想都是Ahoy！啟航未來吧！學子們」、「太油了吧Peko（肥宅的網路戲謔語）」、「這選歌也太油」、「這是加油站菜單嗎？怎那麼油」、「會場會油到跌倒吧」、「畢業歌提名Ahoy的是宅到什麼程度」。
至於出現錯場合的《溫暖的雙手》，網友笑回：「會不會唱完全部被菩薩牽走」、「肯定要選第一首啊，唱完病痛都好了，可以出校了」、「肯定感動到連祖先都爬起來」、「是從學校畢業，不是從人生畢業耶」、「現在換菩薩牽你的手，請你放心的跟祂走」、「慎思又不是要你追思」。
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