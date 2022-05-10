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冷氣裝好師傅才驚覺被卡在陽台 網見影片笑翻：服務全年無休

聯合新聞網 / 綜合報導
一名安裝冷氣的師傅，完工前忘了要先離開，被困在陽台角落出不來。圖擷自《TikTok》
一名安裝冷氣的師傅，完工前忘了要先離開，被困在陽台角落出不來。圖擷自《TikTok》

買電器送保固，有聽過「裝冷氣送師傅」嗎？一位網友家中新裝設冷氣，師傅安裝完成後才發現被卡在陽台角落，師傅用盡力氣硬擠仍出不來，最後是將裝好的冷氣拆卸，才得以脫身。影片被分享上網，眾人笑翻「買冷氣送師傅、全年無休」。

一位網友在《TikTok》分享一段影片，畫面中一位戴眼鏡、身材圓滾滾的冷氣安裝人員，可能因為太專注工作，忘了要提前離開，安裝完成後才發現被困在狹小的陽台角落出不來。只見這名師傅使勁地側身硬讚，同事還在前面伸手想幫忙拉，無奈冷氣和窗戶間的空間實在太小了，始終無法脫身。

影片曝光吸引數人按讚，網友笑翻紛紛留言回應，「這下尷尬了」、「我的嘴角真的忍不住笑…」「先在那待個幾天就變瘦了」、「說好的頭過身就過呢」、「做冷氣的要有特技證照」、「這樣工資要多算幾天喔」、「專業的安裝還附贈師傅」、「買冷氣送師傅、全年無休」。

其中，許多人關心師傅最後到底有沒有脫身，原PO也在留言處回應，原本想說放鬆冷氣一邊螺絲應該可以解決，但師傅還是出不來，最後是拆掉一台冷氣外機才出來。

@dongqing

出不來了

♬ 原聲 - 黄北北

冷氣

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