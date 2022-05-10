聽新聞
test
0:00 / 0:00
老外想吃麥當勞進店卻「沒漢堡只賣牛丼」 網友一看招牌秒懂
剛到國外生活時，可能會因為人生地不熟，連怎麼吃飯都有問題的情況下，而選擇到相對熟悉的跨國連鎖餐廳用餐。然而最近有位美國人，卻在日本想找麥當勞用餐時，碰上一個令他百思不得其解的狀況，引起許多網友們的討論。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「oz_tomoki」最近分享，說最近認識一位剛來日本的美國人，表示自己不久前去了麥當勞，但卻發現裡頭完全沒有販賣漢堡，只有牛丼可以點，讓他感到相當困惑。
oz_tomoki聽到這件事後，也覺得非常奇怪。不過後來他調查才發現，原來這位美國人想去的店家，是位於宮城縣仙台市「仙台中央通店」的麥當勞。而同店家的地下一樓，則是日本牛丼連鎖店「sukiya」入口，由於兩者看板都是紅、黃、白配色，才會讓美國人看錯，以為自己進了麥當勞，其實卻是在sukiya店內用餐。
先日、日本に来たばかりのアメリカ人が「日本のマクドナルドに行ってみたら牛丼しかなかったんだけど、あれは何なの？店員にも確認したけどバーガーはないって言われた」と言って驚いていたマクドナルドの店舗がこちらになります pic.twitter.com/ANhljCwnXU— Tomoki Ozawa (@oz_tomoki) May 2, 2022
網友們也紛紛表示「簡直是個陷阱」、「原來就在隔壁啊」、「才想這張照片在哪看過，原來是仙台」、「外國人：都是紅黃白配色，看起來上頭寫的一定是漢堡的日文了」、「以前外國人要在sukiya點餐不容易，現在都有英文了」、「還有賣成人DVD的跟便利商店開在一起，常常看到有青少年跑錯走進去」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言