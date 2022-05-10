老外想吃麥當勞進店卻「沒漢堡只賣牛丼」 網友一看招牌秒懂

剛到國外生活時，可能會因為人生地不熟，連怎麼吃飯都有問題的情況下，而選擇到相對熟悉的跨國連鎖餐廳用餐。然而最近有位美國人，卻在日本想找麥當勞用餐時，碰上一個令他百思不得其解的狀況，引起許多網友們的討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「oz_tomoki」最近分享，說最近認識一位剛來日本的美國人，表示自己不久前去了麥當勞，但卻發現裡頭完全沒有販賣漢堡，只有牛丼可以點，讓他感到相當困惑。

oz_tomoki聽到這件事後，也覺得非常奇怪。不過後來他調查才發現，原來這位美國人想去的店家，是位於宮城縣仙台市「仙台中央通店」的麥當勞。而同店家的地下一樓，則是日本牛丼連鎖店「sukiya」入口，由於兩者看板都是紅、黃、白配色，才會讓美國人看錯，以為自己進了麥當勞，其實卻是在sukiya店內用餐。

網友們也紛紛表示「簡直是個陷阱」、「原來就在隔壁啊」、「才想這張照片在哪看過，原來是仙台」、「外國人：都是紅黃白配色，看起來上頭寫的一定是漢堡的日文了」、「以前外國人要在sukiya點餐不容易，現在都有英文了」、「還有賣成人DVD的跟便利商店開在一起，常常看到有青少年跑錯走進去」。