白飯配這一盒是人間美味？ 他分享秘方來自日本

台灣與日本人有個共通點，就是以米飯為主食居多，有一名網友便分享他在疫情發生前曾多次到日本旅行，有一道美食令他流連忘返，也就是納豆配白飯，然而貼文一發出，便引起納豆支持者與厭惡者的回應，不喜歡的人表示「會吃那種我會認為他味覺壞掉」。

原PO在PTT以「納豆配白飯是不是人間美味」為題分享，他太久沒去日本，回想起每次去日本，早餐都可以狂吃納豆配飯，因為日本納豆很便宜，去超市可以買得很爽，「加入醬油還有黃芥末攪一攪，蓋在白飯上，有時候加入生蛋黃或蔥也超級好吃」，但他也表示台灣賣的納豆偏貴，外食也比較少吃到。

網友回應分歧，納豆擁護者表示，「好吃，搭山藥泥、生雞蛋、秋葵丁，攪拌配飯有夠讚」、「半熟荷包蛋配白飯才是王道」、「真的好吃，建議配味噌湯，人間美味」、「淋一點醬油會更讚」、「納豆配稀飯才是」、「家樂福有賣，好吃好吃」、「台灣在賣的盒裝納豆不會臭」、「覺得難吃的是不是都沒有拌開啊」、「真的好吃，就是黏了點」、「覺得好吃，可是每個人接受度差異很大」。

不喜歡納豆的網友們則認為，「納豆那個味道…」、「會吃那種我會認為他味覺壞掉」、「納豆配白飯太乾太黏，會口渴」、「超噁，配各種東西吃都壓不住」、「臭死，跟團去的時候誰吃納豆一定打他」、「台灣豆腐乳、辣菜圃跟辣小魚乾屌打」、「味道無法接受，其實一些日本人也不吃」。