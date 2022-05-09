快訊

勝利日閱兵！普亭稱對烏行動是「正確決定」 火爆嗆歐洲不想聽見俄國聲音

東部海域又有地震 15時45分芮氏規模5.2

晶碩光學爆上百移工染疫 鄭文燦：已要求分倉分流

白飯配這一盒是人間美味？ 他分享秘方來自日本

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，他每次去日本都會狂吃納豆配飯，「加入醬油還有黃芥末攪一攪，蓋在白飯上，有時候加入生蛋黃或蔥也超級好吃」。示意圖／ingimage
一名網友分享，他每次去日本都會狂吃納豆配飯，「加入醬油還有黃芥末攪一攪，蓋在白飯上，有時候加入生蛋黃或蔥也超級好吃」。示意圖／ingimage

台灣與日本人有個共通點，就是以米飯為主食居多，有一名網友便分享他在疫情發生前曾多次到日本旅行，有一道美食令他流連忘返，也就是納豆配白飯，然而貼文一發出，便引起納豆支持者與厭惡者的回應，不喜歡的人表示「會吃那種我會認為他味覺壞掉」。

原PO在PTT以「納豆配白飯是不是人間美味」為題分享，他太久沒去日本，回想起每次去日本，早餐都可以狂吃納豆配飯，因為日本納豆很便宜，去超市可以買得很爽，「加入醬油還有黃芥末攪一攪，蓋在白飯上，有時候加入生蛋黃或蔥也超級好吃」，但他也表示台灣賣的納豆偏貴，外食也比較少吃到。

網友回應分歧，納豆擁護者表示，「好吃，搭山藥泥、生雞蛋、秋葵丁，攪拌配飯有夠讚」、「半熟荷包蛋配白飯才是王道」、「真的好吃，建議配味噌湯，人間美味」、「淋一點醬油會更讚」、「納豆配稀飯才是」、「家樂福有賣，好吃好吃」、「台灣在賣的盒裝納豆不會臭」、「覺得難吃的是不是都沒有拌開啊」、「真的好吃，就是黏了點」、「覺得好吃，可是每個人接受度差異很大」。

不喜歡納豆的網友們則認為，「納豆那個味道…」、「會吃那種我會認為他味覺壞掉」、「納豆配白飯太乾太黏，會口渴」、「超噁，配各種東西吃都壓不住」、「臭死，跟團去的時候誰吃納豆一定打他」、「台灣豆腐乳、辣菜圃跟辣小魚乾屌打」、「味道無法接受，其實一些日本人也不吃」。

日本 PTT 納豆

延伸閱讀

酥皮濃湯麵包怎麼吃？內行人分享1吃法享受2種口感

派克雞排漲價「一片80元」 業者致歉：實在撐不下去了

蛋糕裝保鮮盒「逆向思考」 進冰箱不怕變質走味又好拿

他怨老婆煮蛤蜊湯有肉無殼 眾人酸：身在福中不知福

相關新聞

白飯配這一盒是人間美味？ 他分享秘方來自日本

台灣與日本人有個共通點，就是以米飯為主食居多，有一名網友便分享他在疫情發生前曾多次到日本旅行，有一道美食令他流連忘返，也就是納豆配白飯，然而貼文一發出，便引起納豆支持者與厭惡者的回應，不喜歡的人表示「會吃那種我會認為他味覺壞掉」。

母親節送家電是「地雷」？ 網紅曝1優勢大讚想收到

昨（8）日是一年一度的母親節，除了外送員忙碌送康乃馨以外，許多家庭也有規劃送辛勞的母親禮物，感謝平時的照顧之情，財經網美胡采蘋指出，雖然網路文章強調不要送母親家電，但她認為送家電有「一項優勢」，而且長期下來「累積的時間不得了」。

酥皮濃湯麵包怎麼吃？內行人分享1吃法享受2種口感

酥皮濃湯是牛排館常出現的菜色之一，針對酥皮的吃法，有些人喜歡放進湯裡食用，有些人則偏好直接吃酥皮麵包。近日有網友討論酥皮濃湯的吃法，有內行網友指出，可以將外圈的酥皮麵包吃掉，再把中間的麵包放入湯裡，等於一次可以吃到兩種口感。

逛好市多驚見三明治倒著放 老公瞥一眼秒拉她去買藥

日常生活中總會遇到看錯鬧烏龍的情況，有網友近日到好市多逛街時發現「三明治倒著放」，讓她滿頭問號，結果她的老公一看傻眼，原來只是鏡像反射。其他網友表示，他還曾經伸手往上拿過，直呼「尷尬呀！」

第一次相見歡慘遭黑名單 直男「7階段踩雷」聊天紀錄讓網友全看傻

臉書粉絲專頁「直男行為研究社」一則貼文近日掀起網友熱烈討論，一名女網友分享在一次和男方見面後，因為感受到性格上的差異，認為兩人「很不合」，因此想和對方說明...

人妻報復老公出軌...驚見炮友竟是公公 網直呼：比中彩票還難

世界真細小！在茫茫的網絡世界中約炮，竟剛好約了公公！有人妻於討論區發文表示，日前發現老公出軌後，決定嘗試放飛自我，在網上約炮報復，沒想到相約大叔炮友見面時，離遠看到對方竟然是公公，嚇得她當下直接轉身跑走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。