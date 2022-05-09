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母親節送家電是「地雷」？ 網紅曝1優勢大讚想收到

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅胡采蘋認為母親節送媽媽們家電也不錯，可以幫母親省做家事的時間。示意圖／ingimage
網紅胡采蘋認為母親節送媽媽們家電也不錯，可以幫母親省做家事的時間。示意圖／ingimage

昨（8）日是一年一度的母親節，除了外送員忙碌送康乃馨以外，許多家庭也有規劃送辛勞的母親禮物，感謝平時的照顧之情，財經網美胡采蘋指出，雖然網路文章強調不要送母親家電，但她認為送家電有「一項優勢」，而且長期下來「累積的時間不得了」。

胡采蘋在臉書發文表示，前陣子她看到一篇文章，說母親節拜託不要送什麼洗碗機、吸塵器等家事小家電，而且文章語氣頗兇，意思就是送這些東西根本不了解母親的辛苦，應該送度假券、飯店住宿、SPA這些，然後留言區一片罵，好像送家電罪大惡極。

對此，胡采蘋表示，她其實很喜歡這種家事小電器，覺得有一個好用的家電可以省很多力氣，她認為送媽媽一個好的工具，幫媽媽縮短做家事的時間，尤其是如果家人不住在一起的話，其實這些工具也可以讓媽媽得到更多自己的時間，而且是「每天都省下一點，長期下來累積的時間不得了」。特別是這個工具如果你自己也很愛用，那你也會很想要做家事，就更有機會減輕媽媽的負擔。

文末，她總結「不要送媽媽家電的文章有一定的道理」，但不是全面的，她認為把所有送家事小家電的子女一律打為不懂媽媽辛苦，實在也太恐怖了。

有網友也贊同，認為「看母親的需求是什麼就送什麼」、「我寧願要有非常好用的家電，很多媽媽真的更愛實用性的禮物。度假券這些，都還不一定有時間可以去感受，但好的家事用品天天都可以滿足媽媽」、「根據我的經驗，送掃地機器人就還好，但是送拖把就會踩到大地雷」、「這些家電母親節時比較有折扣，所以也很適合買給家裡」。

但也有網友不想母親節收送家電，直言「我沒辦法接受送我這些家電耶，母親節媽媽本人只想要休息！而且傳統觀念很多時候就是把家事等於媽媽的事，送家電說是減輕媽媽的負擔，不如好好分配一下家庭勞務的安排啊！」、「帶來方便省事的家電平時就要買呀，家裡的每個人都可以參與，跟母親節沒關係」、「意思應該是家電平常隨時就要送上了，母親節要送點別的之類」。有些網友則表示，「（媽媽）自己買才開心！大家紅包來就好！」、「其實直接包紅包或禮券給媽媽最好了」。

母親節 胡采蘋

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