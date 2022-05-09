酥皮濃湯麵包怎麼吃？內行人分享1吃法享受2種口感

酥皮濃湯是牛排館常出現的菜色之一，針對酥皮的吃法，有些人喜歡放進湯裡食用，有些人則偏好直接吃酥皮麵包。近日有網友討論酥皮濃湯的吃法，有內行網友指出，可以將外圈的酥皮麵包吃掉，再把中間的麵包放入湯裡，等於一次可以吃到兩種口感。

有網友在臉書社團爆廢公社公開版發文詢問「酥皮你會拔起來吃，還是弄在湯裡攪拌？」貼文吸引上千人討論，各半網友選擇「拔起來吃」、「放進湯裡吃」，有人留言「拌湯+1」、「另外吃」、「弄在湯裡」、「通通塞進去」、「先吃再喝湯」、「他就是要酥酥的不可以爛掉！才叫酥皮呀」。

有內行網友留言「一半拔起來一半泡下去」、「從中間開一個洞」、「先拔再丟」、「兩種都要吃」、「中間壓進湯裡，外圓的慢慢享受」、「先咬一口，在放進去」、「中間戳破塞進去濃湯裡面吃，邊邊在用手撕開吃」、「先咬一口，然後泡湯，但又不是完全浸下去，慢慢吃」。

還有網友分享自己的吃法，留言「用在湯裡攪拌攪拌匙吃喔」、「先舔舔看碗燙不燙再決定」、「打包帶回家」、「我不吃酥皮麵包」、「放湯裡三秒馬上撈起來吃，不能接受直接吃也不能接受泡太久」。