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孕婦請外送員送上樓 「4個字」讓同行無奈曝：不用加這句！

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員常常要爬樓梯送餐。示意圖／聯合報系資料照片
外送員常常要爬樓梯送餐。示意圖／聯合報系資料照片

外送員是否要送上樓，話題常常爭論不休，雖然外送平台規定外送需要送餐到門口，但常有外送員認為「客人應該要下樓拿」，日前一名外送員指出，爬樓梯對他來說不是問題，但客人備註「樓層不高」4個字，讓他覺得很無言，許多同行也表示「真的不用加這句」。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，指出「上樓不是問題，但有些話真的不必多說」，並說明顧客的樓層是舊公寓五樓。只見外送員貼出來的訂單照，顧客備註寫上「麻煩送至五樓，因為目前孕期不便走動，右門可打開放置門口，辛苦了感激不盡」，最後寫下「樓層不高」，讓外送員覺得超無言。

對此，有同行表示，話真的不必太多，同樣都是爬五樓，看到備註寫「頂樓加蓋」，就多了不舒服的感覺，還有外送員分享「有時候看到備註寫孕婦，可是取餐的時候是男性」、「我看有些孕婦都會親自出來等外送員耶」。

也有人站在孕婦的立場設想，指出「她說這句話沒問題啊，是一個希望外送員幫忙但又擔心自己被拒絕的補充而已。感覺外送員們是中文系教授超會解讀，叫外送如果要留言要好好琢磨自己的用詞，光想就壓力好大，還是自己走路去買就好」、「明明顧客跟外送員關係是銀貨兩訖，好像拜託一樣」、「疫情前根本不用留言，5樓就是送上去，可能外送員被養壞了，不願上樓或者是怕風險」。

一名外送員表示，日前看到顧客備註寫「樓層不高」，讓他十分無言。圖擷自臉書社團「外送員的奇聞怪事」
一名外送員表示，日前看到顧客備註寫「樓層不高」，讓他十分無言。圖擷自臉書社團「外送員的奇聞怪事」

外送員 孕婦

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