他好奇蝦皮崛起原因為何？ 眾人直指3關鍵：當然爽

網路購物越來越盛行，只要動動手指，不用出門就可以買到喜歡的商品，購物平台也紛紛竄起，搶食這塊大餅。有網友好奇「蝦皮」這幾年崛起，能打敗其他購物平台，原因到底是什麼？貼文一出，鄉民們點出3個關鍵原因。

這名網友在PTT以「蝦皮是怎麼崛起的？」為題寫道，20年前台灣的網路寬頻開始起步，當時的購物網站霸主是「Yahoo!奇摩拍賣」和「ebay」，但後來台灣人不愛用ebay，而ebay也和PChome合作成立露天拍賣，「不過露天紅沒有幾年自從要收費之後就一路走下坡了」，反倒是這幾年蝦皮崛起，讓原PO好奇想問「請問蝦皮有什麼好用的功能可以打敗Y拍和露天？」

多數人都認為「免運費」是吸引客源的主因，「免運吧」、「一開始免手續費，後來免運」、「免運起家」、「免運+蝦幣」、「絕對是免運」、「撒錢，免運免上架費」、「一直免運一直爽」、「每個月都有固定免運券可以領， 不用搶」。

還有人認為使用介面以及價格便宜也是關鍵，「撒錢啊，以前各種折價券，都不用搶」、「每個月都有85折券、9折券就很吸引人了」、「之前買筆電就折到$5000，超讚」、「介面好用多了，其他平台比起來跟幼稚園一樣」、「介面就比較好用啊，還免運」、「奇摩最近送購物金，APP搜完又跳回去，難用」、「介面好用，優惠也多」、「介面好用多了，跟得上手機時代」。