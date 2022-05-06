他怨老婆煮蛤蜊湯有肉無殼 眾人酸：身在福中不知福

太貼心也不行？一名網友在臉書發文抱怨老婆的一個舉動讓他很不以為然，因為他想喝蛤蜊湯，但老婆主動幫他把殼都拿掉，讓他直言「真的很自作多情」，但貼文卻引起許多人為原PO老婆叫屈。

「有時候對我老婆真的很生氣」，原PO在「爆廢公社公開版」寫道，日前叫老婆幫他裝一碗蛤蜊湯，沒想到端上來一看讓他超傻眼，因為碗裡蛤蜊的殼都去掉了，讓他非常不滿地說「蛤蠣的殼呢？不是我在講，真的很自作多情」。原PO說自己很喜歡嘴巴從殼上咬肉下來的感覺，但老婆卻主動將殼給去掉，讓他覺得無奈地說「再那邊自以為很貼心，唉…老是這樣，我一個人怎麽過生活？」

許多人看了都為原PO老婆抱不平，「別身在福中不知福」、「請你老婆別放了你出來害人」、「煮給你吃就不錯了，還嫌？以後你就吃蛤蜊殼就好」、「很棒的老婆，願為你付出，好好珍惜吧」、「好心被雷劈」、「不錯了，還嫌東嫌西，要吃你就吃啦」、「這麼貼心還嫌棄，你可真龜毛，沒全部給你殼就該偷笑了」、「要就自己動手煮，不要當廢物發廢話」、「羨慕有貼心的好老婆」。

還有人酸溜溜地說「炫耀文嗎？」、「反串文」、「假不爽真炫耀」、「這篇創作文不及格」、「根本就是來炫耀的」、「趕快吃一吃然後去睡覺，因為你沒有老婆」、「少在那邊炫耀」；不過也有網友指出重點在最後一句，「嗆他的人看最後一句啦，看得出來是在說沒老婆一個人生活不了」、「最後一句有說，他以後一個人怎麼辦」、「亮點是最後一句啊，要是老婆都這麼寵他，以後老婆不在身邊，他就沒法生活了」。