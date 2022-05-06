他逛超市驚見架上插滿「白紙」 內行人一看給出專業解答

台灣超商及超市密度高，大半夜也不怕買不到東西，而民眾時常對於超市的特殊作業模式不免感到新奇。日前一名網友在「爆廢公社」提到，看到超市貨架的價錢標示上插著一張張白紙，好奇心使然下發文詢問白紙的用途為何。

網友發文貼出在全聯看到的景象，照片中每個商品售價標籤上，都插著一張長條白紙，不僅奶粉、日常用品櫃都是，開放式冷藏櫃亦然，讓他不禁詢問：「有人知道這是怎麼了嗎？」

許多網友幽默戲稱，「價格自己寫吧！」、「提早普渡，好兄弟隨便拿」、「只有做過賣場的才知道，每半年必辦的一場法會」、「先封印，如果物品乖之後才能賣出」。

留言中釣出不少曾在全聯及超商的店員專業回覆，並表示這其實是在準備「盤點」，「盤點，惡夢。我們也要準備盤點了，要在上面寫該品的數量然後key進盤點機，印出來對數量，有少叫盤虧，多的叫盤盈」、「以前賣衣服遇到盤點會想哭！」、「大盤，都在打烊後開始。你去的時間應該快打烊了，這是準備工作而已，要熬夜到早上開店前完成盤點」。