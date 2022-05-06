好會躲！這張圖藏了兩名狙擊手 網友找不到：難道是透明人？
偽裝是一門需要高度技術的戰鬥技能，透過周圍的地形外貌，就能將自己的身影完美融入在畫面中，避免遭到敵人的偵察。而最近在日本網路上，就出現了讓人能夠體會到實戰偽裝有多厲害的謎題。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本陸上自衛隊板妻駐軍，近來在官方twitter上分享一張照片。畫面看過去，幾乎只能看到平凡無奇的草地和樹叢，但其實在這之中，躲藏了兩名經過偽裝的狙擊手。
這兩位狙擊手，分別躲在樹叢中的左右方。由於他們身穿迷彩服，臉上也畫成迷彩的樣子，因此得以和背景的綠色植物高度重合，讓許多網友猜了半天，也看不透這兩位阿兵哥到底躲在哪，也對他們的偽裝技巧相當佩服。
【答え】— 陸上自衛隊 板妻駐屯地【公式】 (@JGSDF_ITAZUMA) April 24, 2022
#狙撃手 を探せ!
皆さん見つけられましたか～？#板妻駐屯地 #第３４普通科連隊 #34普連 #スナイパー #イタヅマン pic.twitter.com/qxXDkOmGY3
網友們就紛紛表示「好厲害…完全找不到」、「有找到左邊那位，把圖片放大看得比較清楚」、「一個在左邊，另一個…也在左邊嗎」、「這是張靈異照片吧」、「看到了，我之前是賞鳥愛好者」、「放棄，直接跟我講答案吧」、「我就直說了，其實根本沒人對吧，有也是透明人」。
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