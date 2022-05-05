人妻「快篩沒附棉花棒」心急求問 醫一看笑翻：年輕人就是衝動
本土疫情飆升不止卻未達高峰，快篩試劑成搶手貨，許多民眾都會先買一盒備用避免需要時買不到。有醫師收到民眾詢問「快篩劑怪怪的」，沒有必備棉花棒，結果真相讓醫師哭笑不得，笑稱「年輕人就是衝動」。
確診數節節高升，快篩劑卻不足，不少民眾抱怨有症狀卻買不到，藥局也出現排隊搶買人潮。小兒科醫師柳雱邁就提醒「買不到快篩心情會很阿雜，但也不能太衝動啊，下手之前眼睛要睜大一點」，同時曝光他與一位人妻的對話。
只見對方相當有禮的表示，她覺得她買到的快篩劑怪怪的，因為「裡面沒有棉花棒耶」，疑惑該如何取鼻黏膜檢測，柳雱邁便請她傳快篩劑的照片確認，人妻也配合拿著快篩劑拍攝正面照回傳，結果讓柳雱邁大吃一驚「你買的是這個？」
人妻當下還認真回覆「對呀，我老公去買的」，柳雱邁只好無奈說明「這是驗孕盒吧」，仔細看產品照與快篩劑外觀確實很相似，但上方寫有「測孕盤」字樣，人妻當下羞恥度爆棚，大呼「也太丟臉了吧！」，急對醫師說「真的太拍謝」，對自己鬧了大烏龍相當不好意思。
貼文笑翻各路網友，紛紛表示「這個到底怎麼會拿錯」、「我笑到黑姑」、「來亂欸泥，明明測孕都寫這麼大字了」、「這個兩條線比確診恐怖吧」、「要出人命了」，柳雱邁也笑說「情急之下可能沒看清楚，年輕人就是衝動」。
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