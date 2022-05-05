他分享中華豆花「不用清」吃法 網讚不怕糖水到處流
有別於一般豆花的脆脆口感，又帶點花生香氣的中華豆花是許多人兒時的消暑聖品之一。日前有位網友分享一款便利吃法，「給小孩吃，還是這樣吃好一點，不用清」，被他人大讚「生活智慧王」。
原PO在「爆廢公社公開版」的附圖顯示，盒裝且上頭有塑膠薄膜的中華豆花，被插了根紅色細吸管供小孩吸食，不沾手又方便清潔的妙招引出許多網友回應。
有人稱讚原PO的機智，「那個豆花每次撕開都會有汁噴出來」、「謝謝分享！終於有辦法讓小孩吃豆花不會撒得到處都是了」、「好像很不錯欸，下次試試看」、「立馬衝出門買，這樣就不怕開膜後汁水黏黏的，超讚」、「哦耶！下次不用洗湯匙了！感謝分享」、「喜歡吃，可是不喜歡每次撕開湯汁就流出來，很討厭」。
也有熱情網友提供自己的特殊吃法，「我都封膜撕開一小角後，直接用嘴巴吸」、「我都是洗一洗撕開一小角，然後狂吸猛吸欸，原來還有其他吃法」、「豆花中間插一根筷子，然後丟冷凍，變豆花冰塊，好吃」、「小時候都用手指搓一個洞」、「小時候都搖一搖再打開小口直接喝」。
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