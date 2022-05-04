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男友買蛋糕送驚喜撲空⋯暴怒舉動女友提分手 網讚正確決定

香港01 / 撰文：夏洛特
一名女大生日前發文，表示男友為慶祝她考完試，特意買了蛋糕在學校等待，結果苦等後撲空暴怒。圖為情侶示意圖。 圖/ingimage
一名女大生日前發文，表示男友為慶祝她考完試，特意買了蛋糕在學校等待，結果苦等後撲空暴怒。圖為情侶示意圖。 圖/ingimage

為伴侶送驚喜可以增進感情，但拿捏失當亦可能導致關係破裂。有女大生日前發文，表示考試結束後沒有預定行程，便臨時起意應邀到朋友家吃炸雞，沒料到男友為慶祝她考完試，特意買了蛋糕在學校等待，結果苦等後撲空。女生得知後急忙找到男友誠心道歉，惟男方不願接受，更當面把蛋糕摔在地上，大怒離去，然後更拒絕回應訊息。

事件令女生認識到男友的情緒管理欠佳，決定提出分手，原以為會被指責不懂珍惜男友的浪漫心意，沒想竟獲大批網友支持，紛紛力撐其決定正確。

該名女大學生在Dcard討論區發文，稱近日學校期中考結束後，她臨時決定到女性朋友的家中吃炸雞，其間沒有查看電話，亦未有通知男友自己的行程。後來男友致電得知她在朋友家中，便把她痛罵了一頓。原來他打算製造驚喜，便買了蛋糕在學校等，以慶祝她考完試。

原po知道後便馬上動身找男友當面道歉，可是男友卻默默把蛋糕遞到她眼前，然後摔在地上，表示「你讓我等太久，我現在不想讓你吃這個蛋糕」，接著駕駛電動機車離開，更接連2日也沒有回覆她的訊息。

原po在貼文表示當男友憤而離去後，她哭着收拾地上的蛋糕碎，事後曾多次聯繫男友，但他因為自己苦等受累所以想報復，便故意不回訊息。她認為自己沒有向男友報備臨時行程是有不對，但其實平日雙方都沒有互報行蹤的習慣，自己也一向不喜歡驚喜，她根本不知道男友會在學校等她，又認為對方不必對她情緒勒索，「明明我沒錯卻要為了他一腔熱血而感到愧疚」。

她無法接受男友摔蛋糕及冷暴力的行為，因此提出分手，表示「不想花時間陪一個『小男孩』長大」。

貼文一出，大批網友支持樓主分手的決定，有人直指「在那個蛋糕掉到地上的那一刻，一切都結束了」，又紛紛指責其男友的行為「幼稚、無理、暴力」，「情緒不穩定，沒風度沒修養」、「最討厭這種自己愛來給驚喜對方無法配合就惱羞的人」。有人指樓主的男友「願意浪漫一下，增加生活小情趣是好事」，但製作驚喜時應考慮伴侶的感受，而不要只想着滿足自己。

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文章授權轉載自《香港01》

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