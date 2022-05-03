輪胎中釘因「青蛙比中指」 車主又氣又笑：污辱性極強

日前有位機車騎士行駛途中察覺輪胎有異，停車查看發現有一個胸針釘在輪胎上，但胸針圖案卻是一隻手比中指的卡通畫風青蛙，讓騎士又氣又笑地直呼「傷害低，侮辱性極強」。貼文一出，引起網友熱議，「旅行青蛙想和你一同踏上旅程」。

有網友在「爆料公社」表示，他在雨天騎車心情已經夠不好，想不到輪胎意外中釘，仔細一看兇手胸針的圖案，「只看到一隻青蛙對我比中指」，讓他心情五味雜陳。

網友見狀，大開青蛙胸章玩笑，「牠很有禮貌，還先跟你打招呼」、「路殺蛙蛙埋下的抗議陷阱」、「這輪胎會不會太滑了一點，這胸針救了你」、「下雨天青蛙出現，合情合理阿」、「青蛙都扁掉了」、「呱呱呱呱呱呱～（翻譯年糕：真的很誇張誒 ）」、「換個想法，至少還有青蛙提醒你中釘」。

也有網友分享看過的特殊中釘物品，「沒有比較就沒有傷害，外出救援遇到客人懷疑店家把開口扳手遺忘在輪胎裡的」、「身為輪胎，出門帶把工具（扳手），這也是很正常的」、「我之前是中斷掉的鑰匙才扯，鑰匙為什麼是斷的」、「我汽車輪胎被一截刀片插破過」。