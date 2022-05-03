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影／疫情下日本人按電梯靠「這一根」 當地人都傻眼：太誇張
新冠肺炎肆虐全球之際，防疫工作自然不可馬虎。近日一位日籍攝影師就發文分享，日本防疫已進化到都用棉花棒按電梯，令他十分傻眼。此文也意外掀起台灣網友正反兩極的討論。
曾旅居台灣五年的日籍攝影師小林賢伍，經常在臉書用中文與台灣粉絲互動，分享他回日本後的日常點滴。近日，他就po出一則短片，揭露日本人如何在疫情中，以不接觸按鈕的方式按電梯。
只見影片中，電梯按鈕旁掛著插滿棉花棒的架子和一個木杯，乘客須先從架子上取出一根棉花棒點擊按鈕，再將使用過的棉花棒丟進一旁的木杯中。此操作讓小林配文自嘲道，「我不懂日本的時候」。
不過，許多台灣網友對此相當贊同，「真佩服日本精神！」、「這樣可以避免接觸到病毒呀」、「很有防疫觀念啊」、「很棒的設計」、「這就是日本讓人感到安心的原因啊」。
另一派網友則認為不太實用，「好浪費」、「做這個的人也很辛苦」、「放酒精比較實在吧，畢竟拿的時候 有可能不小心碰到別根」、「日本很多小玩物是按電梯的 其實好像用鑰匙之類就都可以」。也有人開玩笑說，「可能是挖完耳屎，再回收利用拿來按電梯很環保」、「日本人很會這些有的沒的」。
小林自身並不認可這一措施，他解釋，其實他在飯店門口已全身消毒，進電梯前也有手消毒，最後進自己房間前又一次手消毒。一共消毒3次，再使用棉棒，令他覺得太過誇張且浪費，更直言道，「到底我要多乾淨」。而面對許多台灣網友的讚揚，他也笑說，這些網友更適合住在日本。
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