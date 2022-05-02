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西瓜標價「一人口皿50」網友狂猜字 答案笑翻全場

香港01 / 撰文：李納德
網民說看了10秒才想到老闆想寫「一盒」。 圖／翻攝自爆廢公社公開版
網民說看了10秒才想到老闆想寫「一盒」。 圖／翻攝自爆廢公社公開版

冷氣和西瓜都是夏天的好朋友，近日有台灣網民發現有攤販賣西瓜時，價錢寫上「一人口皿50」，看得上萬網民朝聖但滿頭問號，以為是韓文，又看作「吞血」。但不少網民看出其實老闆是想寫「一盒50」，「好心點就幫老闆吧『合』裏面那一橫加上去」，有人解釋不少老農民真的不懂字，大家下次見到可幫忙提醒。

夏天要吃一口冰涼西瓜！有網民在fb群組「爆廢公社公開版」上傳照片，展示有攤販賣3盒切件西瓜，但價錢牌卻寫上「一人口皿50元」，笑言「愣了一下」，後來吸引萬人朝聖，頻頻看圖解釋「吞血給我50嗎？」、「表演吞皿，給你50」、「第一個字以為是韓文」、「想拿韓國字來騙客人是吧」。

不過仔細一看，原來是老闆將「一」和「盒」寫到貼在一起，而且「盒」字中間又少了一筆，才看到頭大，「看了快10秒才看出是什麼字」，「一盒就是一盒不是要你吞血啦，好心點就幫老闆吧『合』裏面那一橫加上去」。其後有網民貼出不少錯字經典，大讚老闆可能是行銷鬼才，現在已成功引起關注。然而，也有網民解釋不少老農民真的不懂字，「體諒一下，拿筆比拿鋤頭還累」。

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文章授權轉載自《香港01》

西瓜 爆廢公社

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