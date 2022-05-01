他在好市多「錢包放推車」老神在在 眾人狂喊：千萬別考驗人性

她家人到好市多購物發生一件令人驚嚇的事，「老爸剛居然把錢包放在推車裡，人就離開推車了！」但她爸爸也只表示，「妳們不用緊張啦，又不會有人拿」，這讓她不僅好奇，「難道好市多有這麼讓人安心嗎？」

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她前幾天與家人到好市多購物，當時她爸爸將錢包留在推車上就離開了，事後也只信誓旦旦地表示不會有人拿，她媽媽傻眼地說，「就算人家說台灣最美的風景是人，你也不能這樣考驗人性呀」。其實原PO也常在賣場看到只有包包和滿車商品，但沒有主人的推車，「台灣最美的風景還算經得起考驗」。

網友紛紛留言，「別擔心，人在做天（監視器）在看」、「有在外國生活過的人應該最可以體驗了！台灣真的是一個寶島，大家一起珍惜和愛護這種美麗的風景吧」、「是台灣人讓人很安心」。

不過也有許多網友表示，「我覺得還是自己要養成好習慣比較妥當」、「等錢包被偷了再來靠北好市多不安全，妳自己都不顧著了，小偷不偷你偷誰？」、「人性禁不起考驗的」、「幾百個路過的，只要一個心生貪念，那其他美好的人性，也將毫無意義，別考驗人性」、「最好不要這樣，我習慣把推車放定點，要結帳時再推，扯的是放在推車內的商品也會不見」、「你家運氣好好～在好市多裡，我先生顧孩子去追孩子回來，想說推車只有外套和空的保冷袋，再回頭，他心愛的外套（還只是迪卡儂牌子而已，黃色超鮮豔的外加保冷袋，不翼而飛）他唸好久」。