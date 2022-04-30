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螞蟻大兵入侵筆電他崩潰求救 網曝「死在裡面會更麻煩」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO家中遭受螞蟻大軍襲擊，連筆電也遭殃。圖為示意圖。Ingimage
原PO家中遭受螞蟻大軍襲擊，連筆電也遭殃。圖為示意圖。Ingimage

夏天即將來臨，許多人擔心螞蟻入侵家中，紛紛尋求各種方式消滅螞蟻。日前一名網友在「PTT發文求救，表示家中突然跑入大量螞蟻兵團，不但破壞食物包裝、甚至在室內築巢，不論他嘗試何種方法仍舊無法消滅螞蟻，最後甚至入侵他的筆電，引起眾人討論。

原PO以「螞蟻爬進筆電」為題發文，提到最近不知道是不是因為季節的關係，家裡突然冒出一堆螞蟻，不但咬破食物封袋，還在角落蓋窩築巢，甚至爬到床上，即使原PO買了螞蟻藥和痱子粉來處理，但仍比不過螞蟻大軍的入侵速度，讓原PO超級崩潰，最後竟然連他的筆電也不放過，從筆電縫隙中也可以看到螞蟻來回爬動。

許多網友建議原PO，「筆電外面放糖水給螞蟻吃，引出來」、「在外面放螞蟻藥，吸引牠們出來？」、「痱子粉可以吧，灑在路線上」、「水煙殺蟲劑，真心不騙」、「開電腦，讓電腦跑累一點，升溫逼走啊」、「電腦整台拿去曬太陽，曬不壞，放心」、「超麻煩，死在裡面更麻煩」、「噴槍慢慢吹」、「那些說開高效能東西弄死螞蟻的，螞蟻會真的死在裡面喔，最好是擺個幾天，每天換地方+趕快房間除蟻」。

PTT 筆電

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