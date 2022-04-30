接觸者買不到快篩 痛批一堆人只是「加減買一下」

快篩實名制剛上路，不少民眾看準藥局開賣時間，提早一小時就到現場排隊，但仍有許多人買不到快篩試劑。不少急需做快篩的民眾大罵即使排隊還是買不到，擔心試劑資源都沒有留給真正需要使用的人，也有人痛批許多人「跟風排隊」，根本就沒有足跡重疊、無症狀，只是擔心之後買不到所以跟著囤貨。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」大罵排隊買快篩的亂象，他因為足跡曾與確診者重疊，因此急須使用快篩，無奈之下只好慢慢排隊，但過程中卻聽到有些人是「加減排隊買一買」，「聽到一些大媽跟大叔在那邊說，加減排隊買一買，然後打電話在那邊說，你也來排隊加減買」，讓他無奈又生氣，大罵：「我要不是有重疊，我才不想排隊去買，把東西留給有需要的，很難？」

也有一位媽媽表示，她的孩子發燒、全身骨頭痛了好幾天，去就醫，醫師卻不敢幫她看喉嚨、鼻子，只針對症狀開了藥，因為擔心確診，因此跑了幾家藥局著急地要買快篩試劑，卻都買不到，「後來沒辦法，去衛生局求助，衛生局的人員請她去藥局買，無限輪迴的概念嗎？」她痛批：「政府的美意，我們真的都感受不到」。

許多人紛紛表示，「家裡目前還夠用，決定暫時不去買，留個更需要的人去買，下星期再觀察看看」、「那些加減排的很傻、很笨，他們沒想到很多搶買快篩是確診、居隔第一圈週遭親友，風險性偏高」、「跟流行的，像之前買口罩這樣」、「口罩之亂還是沒有進化智商」，也有人認為，「備個一盒預防性，沒用到是最好！ 不然等有症狀想確認，卻買不到快篩，而且現在很多公司要求上班前快篩陰性才能進入，保護自己也保障別人」。