快訊

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快篩搶翻！藥局公告：這「2類人」不要買 萬人共鳴：台人慣性

聯合新聞網 / 綜合報導
快篩實名制上路，許多民眾一早就在藥局門口排隊。聯合報記者潘俊宏／攝影
快篩實名制上路，許多民眾一早就在藥局門口排隊。聯合報記者潘俊宏／攝影

疫情延燒，快篩實名制進入第三天，不少人因為遭到匡列或是擔心自己可能會確診，因此搶買快篩試劑，各地藥局也出現排隊人潮，對此，有藥局在門口貼出公告，呼籲「兩種人」不要購買快篩試劑，並直言「快篩試劑不是平安符」，貼文至今已經破萬人按讚，引起許多網友贊同。

網友在臉書「爆廢公社」分享了一張照片，有藥局在門口貼上公告，呼籲「快篩試劑不是平安符，不會篩、不敢篩請勿購買囤積」，網友也表示，「不敢自己捅鼻子的，就不要跟風了」，也提醒大家記得要捅深一點，碰到鼻腔內，轉一轉棉棒。他也開玩笑說「那感覺真是令人難以忘懷」。

快篩試劑搶翻，有藥局在門口貼上公告，呼籲「快篩試劑不是平安符，不會篩、不敢篩請勿購買囤積」。 圖／爆廢公社
快篩試劑搶翻，有藥局在門口貼上公告，呼籲「快篩試劑不是平安符，不會篩、不敢篩請勿購買囤積」。 圖／爆廢公社

貼文曝光至今也超過萬人按讚，大批網友有共鳴的留言說「只是為了囤貨才買的人，真是有夠無知」、「這東西真的有需要才買」、「本來就是啊！沒用到的人買回家囤貨幹嘛？！」、「台灣人就是愛囤貨跟風⋯」、「如果真的不是急迫，請告知家裡老人就不要去群聚排隊了，先給需要的人用」、「搶口罩還說得過去，有防護力，快篩根本不用搶，有症狀再去買來篩就好了，搶什麼呢？」。

但也有人認為，「天曉得後續會發生什麼事情，等到你覺得不對時，現在你找看看，全聯、超商等各大通舖，不是高價沒人跟你搶，就是買到近三百元的快篩，四處趴趴走，有些大公司是免費一支快篩(也有公司要員工自費)，家中有老的小的，難道生病還跟你看日子，先備用才不會慌手腳。」、「懷疑自己有接觸史的，會篩的就自己篩吧，每個人都跑專業篩才是真的浪費醫療量能，現在確診人數持續攀升，醫護人員會忙死」。

現有市售的快篩試劑，皆經鼻腔採檢為主，須將長棉棒深入鼻腔，對民眾來說不適感較大、且部分民眾恐會流鼻血。食藥署官網昨火速核准首款唾液快篩試劑專案輸入，也成為國內第一款家用唾液快篩試劑，但上市時間未定。

快篩 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

首款核准唾液快篩又和高端有關 立委質疑：還賺不夠嗎？

物流延遲…深夜仍未到貨 藥局無奈宣布暫停販售快篩

嘉市晚間排隊搶購快篩試劑 人龍延長到巷子內

買快篩試劑未付帳拿了就跑 新北警偵辦加強巡邏

相關新聞

他搶在快篩實聯制前買5組 隔天試劑大降價 嘆「被當盤子」

快篩實聯制上路後，一份公費快篩試劑只需要100元，和過去一份300元的快篩相比價格差距很大，也讓不少民眾趕緊到藥局排隊購買。日前一名網友在「PTT」無奈分享，他在快篩實聯制上路前搶先買了五組快篩，結果沒想到幾天後快篩就大降價，讓他直呼自己被當盤子了。

螞蟻大兵入侵筆電他崩潰求救 網曝「死在裡面會更麻煩」

夏天即將來臨，許多人擔心螞蟻入侵家中，紛紛尋求各種方式消滅螞蟻。日前一名網友在「PTT」發文求救，表示家中突然跑入大量螞蟻兵團，不但破壞食物包裝、甚至在室內築巢，不論他嘗試何種方法仍舊無法消滅螞蟻，最後甚至入侵他的筆電，引起眾人討論。

孝親費給多少最恰當？ 他領基本薪資但「月給9千」網驚呆

許多人出社會開始工作後，每個月都會分配一部份薪水作為孝親費，感謝家中長輩對自己的照顧。一名網友在「Dcard」發文表示，他和家人同住，每個月薪資2萬7，他都會拿9千塊給家裡，但他考量自己接下來要讀大學，擔心一邊工作一邊讀書會比較有負擔，因此詢問眾人每個月通常都給家裡多少錢，引起大家討論。

接觸者買不到快篩 痛批一堆人只是「加減買一下」

快篩實名制剛上路，不少民眾看準藥局開賣時間，提早一小時就到現場排隊，但仍有許多人買不到快篩試劑。不少急需做快篩的民眾大罵即使排隊還是買不到，擔心試劑資源都沒有留給真正需要使用的人，也有人痛批許多人「跟風排隊」，根本就沒有足跡重疊、無症狀，只是擔心之後買不到所以跟著囤貨。

快篩搶翻！藥局公告：這「2類人」不要買 萬人共鳴：台人慣性

疫情延燒，快篩實名制進入第三天，不少人因為遭到匡列或是擔心自己可能會確診，因此搶買快篩試劑，各地藥局也出現排隊人潮，對此，有藥局在門口貼出公告，呼籲「兩種人」不要購買快篩試劑，並直言「快篩試劑不是平安符」，貼文至今已經破萬人按讚，引起許多網友贊同。

她問「解罩令初期」敢不戴口罩嗎？ 網搞笑回應：把庫存戴完

為防堵疫情擴散，民眾外出皆須配戴口罩，起初雖然充滿不便、不習慣，但戴著口罩生活已經過了兩年，口罩也成為許多人穿搭的時尚配件之一。一名女網友在「Dcard」發文詢問，如果在今年夏天時政府宣布不用強制佩戴口罩出門，大家是否還會配戴口罩？引起眾人討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。