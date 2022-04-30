快篩搶翻！藥局公告：這「2類人」不要買 萬人共鳴：台人慣性

疫情延燒，快篩實名制進入第三天，不少人因為遭到匡列或是擔心自己可能會確診，因此搶買快篩試劑，各地藥局也出現排隊人潮，對此，有藥局在門口貼出公告，呼籲「兩種人」不要購買快篩試劑，並直言「快篩試劑不是平安符」，貼文至今已經破萬人按讚，引起許多網友贊同。

網友在臉書「爆廢公社」分享了一張照片，有藥局在門口貼上公告，呼籲「快篩試劑不是平安符，不會篩、不敢篩請勿購買囤積」，網友也表示，「不敢自己捅鼻子的，就不要跟風了」，也提醒大家記得要捅深一點，碰到鼻腔內，轉一轉棉棒。他也開玩笑說「那感覺真是令人難以忘懷」。

快篩試劑搶翻，有藥局在門口貼上公告，呼籲「快篩試劑不是平安符，不會篩、不敢篩請勿購買囤積」。 圖／爆廢公社

貼文曝光至今也超過萬人按讚，大批網友有共鳴的留言說「只是為了囤貨才買的人，真是有夠無知」、「這東西真的有需要才買」、「本來就是啊！沒用到的人買回家囤貨幹嘛？！」、「台灣人就是愛囤貨跟風⋯」、「如果真的不是急迫，請告知家裡老人就不要去群聚排隊了，先給需要的人用」、「搶口罩還說得過去，有防護力，快篩根本不用搶，有症狀再去買來篩就好了，搶什麼呢？」。

但也有人認為，「天曉得後續會發生什麼事情，等到你覺得不對時，現在你找看看，全聯、超商等各大通舖，不是高價沒人跟你搶，就是買到近三百元的快篩，四處趴趴走，有些大公司是免費一支快篩(也有公司要員工自費)，家中有老的小的，難道生病還跟你看日子，先備用才不會慌手腳。」、「懷疑自己有接觸史的，會篩的就自己篩吧，每個人都跑專業篩才是真的浪費醫療量能，現在確診人數持續攀升，醫護人員會忙死」。

現有市售的快篩試劑，皆經鼻腔採檢為主，須將長棉棒深入鼻腔，對民眾來說不適感較大、且部分民眾恐會流鼻血。食藥署官網昨火速核准首款唾液快篩試劑專案輸入，也成為國內第一款家用唾液快篩試劑，但上市時間未定。