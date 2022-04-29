她問「解罩令初期」敢不戴口罩嗎？ 網搞笑回應：把庫存戴完

為防堵疫情擴散，民眾外出皆須配戴口罩，起初雖然充滿不便、不習慣，但戴著口罩生活已經過了兩年，口罩也成為許多人穿搭的時尚配件之一。一名女網友在「Dcard」發文詢問，如果在今年夏天時政府宣布不用強制佩戴口罩出門，大家是否還會佩戴口罩？引起眾人討論。

原PO表示，回想起去年夏天時戴著口罩，悶熱又黏膩的回憶令她不堪回首，再加上因為長期戴口罩，許多化妝品也冷凍已久，「尤其是口紅也快要過期了」，不禁令她開始幻想未來若是宣布解除口罩禁令，大家是否還會戴著口罩。

許多網友紛紛表示，「戴，當初2020，我19歲，戴了發現我挺好看的，差點變成自戀人格」、「戴啊，台北重災區欸」、「至少會戴到口罩庫存快沒了（可以再戴個半年左右）」、「健康重要，反正戴著也沒礙到自己，哈哈」、「戴啊，自從戴口罩後，鼻孔不會黑黑的，也不太會過敏了 」、「還會戴著吧，常常過敏，我有時候在家也是戴著」、「戴，雖然很不舒服，不過戴了之後都沒有感冒」。

也有人表示，「不會，夏天戴口罩真的好痛苦」、「很熱可能就不會戴」、「就在等這天，不想戴口罩了」、「要不是強迫性戴口罩，不然誰要戴」、「不戴，臉上的痘痘快放過我吧」、「上課不會戴，眼鏡起霧有夠麻煩」。