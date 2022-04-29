快篩2關鍵做足才有效 醫師曝「取黏液」、「時機點」最重要

近幾日確診人數大增，家用快篩試劑的需求隨之上升，網路上也出現不少有關「快篩使用時機」的討論。小兒科醫師楊為傑日前在臉書發文分享「家用快篩小常識」，指出「太早篩、太晚篩，都抓不到」，強調無症狀者應該要在與確診者接觸後的2到3天快篩才有用，而且快篩時務必要取到分泌物才能增加結果的準確率。

楊為傑強調，一般而言，在症狀的高峰期實施快篩是最容易抓到的，例如：發燒、喉嚨痛等等，所以有症狀應該早點做快篩，但無症狀者若是擔心有被感染到的風險，則會建議在與確診者接觸後的第2到3天才做快篩，「參加完大型聚會後，擔心會被感染，回家立刻篩？基本上這沒啥用，套句常威的名言『哪有這麼快的？』」若要更準確，則可第3到5天，天天篩一次。

此外楊為傑也提醒，不管是現在的家用快篩，或者是將來可能引進的深喉唾液快篩，在使用時都務必要取到分泌物，而不是在鼻子內輕輕轉幾圈，「最好是可以在棉棒上看到有一些『黏液』，那個才是檢查時需要的檢體，純『口水』、『鼻水』的準確率會下降」。最後他也提到，其實多篩是可以增加準確率的，「如果真的很擔心，就增加自行篩檢的次數吧！」