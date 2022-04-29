傳訊息託老公買「跟當馬有混」 網笑翻：原來這句是台語

台灣藥妝店、藥局隨處可見，許多人身體有些小毛病就會自行購買藥物處理，廣告也常常可看到藥品廣告，一些知名的品牌更是讓人印象深刻。一名女網友日前發訊息給老公，請老公回家前幫忙購買藥粉，她把藥品名稱用台語發音打出來，讓不少人看了笑翻。

女網友在臉書「爆廢2公社」貼出和老公的對話截圖，她請對方回家前幫忙買「廣東苜藥粉」，但老公不知道那是什麼東西，原PO只好解釋是「噴嘴破的中藥」，到藥局就買得到，讓老公好奇地說「還真的沒聽過這東西」。

原PO還跟老公說明這是台灣家庭必備藥，最後搞笑用台語發音打出「跟當馬有混」。她解釋因為老公是外國人，所以才會不知道這項藥品，「有沒有跟我一樣從小用到大的朋友？」