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傳訊息託老公買「跟當馬有混」 網笑翻：原來這句是台語
台灣藥妝店、藥局隨處可見，許多人身體有些小毛病就會自行購買藥物處理，廣告也常常可看到藥品廣告，一些知名的品牌更是讓人印象深刻。一名女網友日前發訊息給老公，請老公回家前幫忙購買藥粉，她把藥品名稱用台語發音打出來，讓不少人看了笑翻。
女網友在臉書「爆廢2公社」貼出和老公的對話截圖，她請對方回家前幫忙買「廣東苜藥粉」，但老公不知道那是什麼東西，原PO只好解釋是「噴嘴破的中藥」，到藥局就買得到，讓老公好奇地說「還真的沒聽過這東西」。
原PO還跟老公說明這是台灣家庭必備藥，最後搞笑用台語發音打出「跟當馬有混」。她解釋因為老公是外國人，所以才會不知道這項藥品，「有沒有跟我一樣從小用到大的朋友？」
貼文讓不少人看了噴飯，「這個翻譯…哈哈哈」、「太可愛了」、「有聲音欸」、「我還在想『當馬』是什麼？」、「跟當馬有混，有梗…哈哈」、「跟當馬有混，好聽、好懂」、「我還以為誰叫『當馬有』，你都跟他在混」、「我一開始還在看『跟當馬有混』是什麼意思，念了三次，腦中浮現一個經典台詞，這才發現原來是廣東苜藥粉」、「老實說我自認台語還不錯，我也猜很久才知道『跟當馬有混』」。
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