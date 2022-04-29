全家買16張防疫保單「確診領160萬」 網驚呼：富貴險中求

本土疫情大爆發，近幾周的確診人數持續攀升，許多人擔心確診、被匡列，早已買好防疫保單做足準備。網紅胡采蘋今日在臉書粉絲專業「Emmy追劇時間」發文分享，有人保了16張防疫保單，昨天確診後，總共可以領高達160萬元的保險金，讓眾人直呼：「保險公司要倒了！」不過胡采蘋也隨後補充，是一家四口共保了16張保單。

此外，胡采蘋也提到，她有位朋友是趕在保險公司宣布不受理前「最後列車滑進去加保的」，但因為保單要到5月16日才會生效，「朋友說他5月15日之前都不能得病，叫我們大家都離他遠一點」。

許多網友紛紛表示，「有投保的，哪邊危險哪邊去，穩賺的概念」、「我朋友確診，8家24萬已經很誇張，還有更厲害的！佩服！」、「真是『富貴險中求』」、「最近股市不好，算是另類的高風險投資術」、「這些公司會倒吧」、「我竟然一張保險都沒有，我是疫情邊緣人」。

但也有人擔心，「染疫後的後遺症還未知，雖得到理賠仍不知是福是禍，覺得還是不要確診比較好」、「惡意複保險可能會拒賠喔」、「記得有幾家有排除重複保的條款」、「祝福他們一家四口都是輕症，能盡快康復，才有福享受呀」、「買保險的用意是當意外發生時，不至於影響經濟生活，然而現在怎麼是感覺確診後改善生活」。