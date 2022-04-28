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不解老婆花7000元美髮 網替他「上香」喊：便宜啦

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人美髮不惜砸重本，以維持最佳狀態。示意圖／ingimage
許多人美髮不惜砸重本，以維持最佳狀態。示意圖／ingimage

現代人重視外在，甚至砸重本在美髮或醫美上。日前一名男網友在「爆怨公社發文表示，妻子說要去修頭髮，沒想到卻花了7,000元，耗費七個多小時才完成，讓他十分不解。

該網友發文提到，他的老婆原本只說要去修頭髮，卻在出門一小時後傳訊息告訴他還要再弄七個小時。回家後老婆說她花了7,000元，還問他好不好看，讓原PO無法理解嘆：「這個價錢我可以去百元剪髮跟妹妹聊天聊5年10個月了」。

其他網友留言為他的發言捏把冷汗，直呼要幫他「上香」，反而逗樂原PO老婆，讓她笑開懷。網友留言表示，「不好看也要說好看」、「7000便宜啦，讓老婆滿足才不會花更兇啊」、「7000去百元剪髮的妹妹，可以聊到她變阿姨了」、「正常，弄頭髮花錢還好，是要坐好幾個小時，超累的」、「我都懶的問價錢了，問了幹嘛？讓自己心情不好，還是讓日子難過」。

剪髮 爆怨公社

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