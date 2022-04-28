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吳姍儒是慣老闆？他亮「月入18萬」工作全包經歷：離職還送勞力士

聯合新聞網 / 綜合報導
吳姍儒徵才條件被網友砲轟。 圖／擷自吳姍儒Instagram
吳姍儒徵才條件被網友砲轟。 圖／擷自吳姍儒Instagram

Sandy（吳姍儒）日前在社群平台公開徵求美編，由於徵才條件廣泛，被網友吐槽是慣老闆、找工具人，還驚動爸爸吳宗憲出面緩頰。不過，有人舉自身「遇慣老闆月入18萬」的經歷認為，Sandy還沒公開職位的薪水、福利，只要她有能力付得起錢請全能人才，就不能未審先判。

Sandy在IG公告要「找『認真的』美編」，要求對方要會邏輯規劃、影音製作、文案撰寫、圖文編修，且有作品集、自備電腦，長串條件慘被眾人砲轟。但有人認為，目前只看到福利，沒看到待遇，不能未審先判，並引自身經驗笑說「我之前的工作才是全包」。

原PO在Dcard發文稱，幾年前他去一間公司應徵剪輯師，到了才發現該公司非娛樂相關，且面試時問題包山包海，但好在原PO英日文皆通，當過部落客，會拍照、修圖，還會彈電子琴，讓老闆心花怒放，當場拍板「就是你了」，但工作必須「全包」，他才知道老闆女兒有明星夢，徵人是為了幫她「造星」。

他回憶，當時他的工作內容包含「小編+直播加大神+編劇+導演+攝影師+翻譯+部落客+剪輯師+字幕君+高級伴讀書僮」，但月薪高達18萬還附台當時最貴筆電，且為了工作方便，他住進老闆的電梯別墅，載老闆女兒出門拍片是開勞斯萊斯、住五星級飯店、吃頓飯1000元起跳，外出的西裝也是老闆提供的精品。此外，為了蹭每星期3000元的按摩福利，他自願放棄周日休假，加班陪她按摩、 吃晚餐。

這工作持續約半年，最後因女主角太呆萌，沒能力又沒心機，實在「扶不起來」而結束，工作期間穿的西裝、勞力士名錶等配飾都能在離職時帶走，筆電和外接螢幕也送他，並替他介紹工作。因這些經歷，原PO認為，「Sandy有能力付的起錢，就不算慣老闆」，不該在待遇不明前未審先判。

特殊經歷被網友討論，讚「你老闆對你超好 已羨慕」、「大開眼界」、「真的全包耶！但薪水很高、福利很好，那我覺得很讚」、「18萬『貼身』助理+離職的哩哩摳摳，你沒虧耶！雖然過程聽起來很瞎」、「靠北好好笑喔，這是公主歷險記嗎」。

也有不少人被大小姐本人吸引，認為可愛又溫柔還會不小心口誤出槌的千金其實很吸粉，紛紛敲碗求社群想看本人。原PO則表示，由於努力了半年還是不紅，各種犯蠢，還因為自爆是家裡有錢在直播時被粉絲嗆，她爸媽無法接受女兒表現這麼糟糕，就放棄了，跟她有關的東西，不管是YouTube、FB、IG、推特、部落格全都下架，現在千金已嫁人生子，對方和她一樣是富二代，他感慨地說「童話故事的公主，繼續住在童話故事中會比較好」。

吳姍儒 薪資

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