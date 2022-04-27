台積工程師聯誼超搶手？ 他驚百萬年薪面前「超帥」兩字輸了

外貌俊美 vs. 口袋滿滿，兩種擇偶標準你會如何選擇呢？一名網友就分享友人使用交友軟體經驗，好不容易和一位女子聊得起勁，就在他邀請對方吃飯時，卻因不如台積工程師年薪達百萬為由遭拒，讓網友不禁疑惑「台積電工程師在聯誼市場是不是很搶手？」

原PO在PTT發文表示，朋友說他邀大四女學生吃飯，結果對方拒絕。後來看到女方IG才知道，她要找的是像在台積電工作的男友，瘋狂想跟年薪百萬的男生聯誼，也讓朋友驚覺原來「超帥」兩個字在「年薪百萬」之前是不堪一擊的。

對此，有網友認為台積工程師確實充滿吸引力，「交友軟體自介打台積工程師，就一堆妹子滑了」、「前女友就是跟台積的跑了」、「台積大部分都不是單身」、「先生以前在台積時就覺得他長的不錯，身邊的同事也都有水準，就受過高等教育的長相，台積工程師超受歡迎，很快就有對象」、「長期飯票換包包」。

但也有網友不以為意，認為男方被拒絕是好事，「你朋友根本目標設定錯誤，超帥的應該去積極認識高收入的女性。我朋友就很開心養她超帥的老公」；另也有網友指出工程師的擇偶標準，「聰明的工程師都找同樣高薪的工程師、醫師，有高能力的不會一直想挖另一半錢，還會陪你一起存錢買房，甚至嫁妝就帶一間房了，少奮鬥20年」。