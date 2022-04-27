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「YoYoYoYo 清零」鄉民改編王心凌神曲 滿滿疫情梗網讚太有才

聯合新聞網 / 綜合報導
歌手王心凌。圖／摘自IG
歌手王心凌。圖／摘自IG

王少偉24日深夜宣布確診新冠肺炎，令不少粉絲相當擔心。不過就有網友回憶起王少偉過去和歌手王心凌兩人合作的熱門歌曲《愛你》，裡頭一句歌詞「怎麼我一直狂打噴嚏」，讓鄉民不禁聯想到近日嚴峻的疫情，更將整首歌詞改編KUSO成「疫情神曲」。

《愛你》是王心凌在2004年推出的歌曲，收錄在第二張專輯的同名主打歌，改編自前南韓女團Papaya歌曲《Listen To My Word（聽我說）》，當時找來王少偉負責演唱Rap的部分。過了18年，這首歌仍是許多人去KTV必點的熱門歌曲，2021年兩人還因罕見合體，讓粉絲們暴動喊「照片有聲音」。

另一方面，鄉民們則是發揮創意，將本土疫情爆發兩年來各種防疫政策、流行語，包括共存清零、防疫保單之亂、新冠疫苗亂象等寫進歌詞當中，讓網友們不禁大讚「鄉民太有才」、「魔法歌詞，自帶音效」、「超級好笑」、「有夠鬧又有梗」。

鄉民改編完整歌詞如下：

Yo Yo Yo Yo 清零，Covid, Covid nineteen with me? 隔離~

Yo Yo 清零 baby, Covid nineteen with me

清零，怎麼可能，you make me upset all the time

Ya Ya Ya Ya Ya

Now now 怎麼我一直狂打噴嚏，在記者會兩點零零分

怎麼清，怎麼清，確診數一去不回~

共存了，怎麼還想清零，請問誰的鍋？ Say yes Yo Yo

清零 I really don't believe so

如果你突然打了個噴嚏，那一定得了Covid nineteen

如果半夜被手機吵醒，啊那是通知你隔離

常常想你說的話是不是大可不必

明明很想共存，卻忍不住想清零

在你的心裡，BNT就是唯一，最後還不是要打AZ~

Oh baby快篩多挖一點，陽性就送醫再驗

保險多一點點，讓我能真的拿錢

中重症再多一點，想住院不只一天

每一天，都得Covid nineteen，隔離~

病毒在我的身體裡胡鬧，我的世界只剩隔離城堡

病例到底排到幾號，開記者會卻只會一直遲到

常常想你說的話，是不是幹話第一

說買不到BNT，說世界跟不上你

在你的眼裡，只有選票才是唯一

唉~粗暴言論大可不必~

Oh baby快篩多挖一點，陽性就送醫再驗

保險多一點點，讓我能真的拿錢

中重症再多一點，想住院不是一天

每一天都得covid nineteen，隔離~

就這樣一天多一點，確診在有增無減

每天的確診五萬就可能實現~~

Oh baby快篩多挖一點，陽性就送醫再驗

保險多一點點，讓我能真的拿錢

中重症再多一點，想住院不是一天

每一天都得covid nineteen，隔離~

每一天 才會慢慢發現，蛤，因為你讓我不甘不願~

▌延伸推薦：

PTT鄉民才能爆發 推「新試劑扶英戰士」主題曲引萬人朝聖

隔離 疫情 新冠肺炎 新冠疫苗 王心凌 王少偉

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