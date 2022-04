「YoYoYoYo 清零」鄉民改編王心凌神曲 滿滿疫情梗網讚太有才

王少偉24日深夜宣布確診新冠肺炎,令不少粉絲相當擔心。不過就有網友回憶起王少偉過去和歌手王心凌兩人合作的熱門歌曲《愛你》,裡頭一句歌詞「怎麼我一直狂打噴嚏」,讓鄉民不禁聯想到近日嚴峻的疫情,更將整首歌詞改編KUSO成「疫情神曲」。

《愛你》是王心凌在2004年推出的歌曲,收錄在第二張專輯的同名主打歌,改編自前南韓女團Papaya歌曲《Listen To My Word(聽我說)》,當時找來王少偉負責演唱Rap的部分。過了18年,這首歌仍是許多人去KTV必點的熱門歌曲,2021年兩人還因罕見合體,讓粉絲們暴動喊「照片有聲音」。

另一方面,鄉民們則是發揮創意,將本土疫情爆發兩年來各種防疫政策、流行語,包括共存清零、防疫保單之亂、新冠疫苗亂象等寫進歌詞當中,讓網友們不禁大讚「鄉民太有才」、「魔法歌詞,自帶音效」、「超級好笑」、「有夠鬧又有梗」。

鄉民改編完整歌詞如下:

Yo Yo Yo Yo 清零,Covid, Covid nineteen with me? 隔離~

Yo Yo 清零 baby, Covid nineteen with me

清零,怎麼可能,you make me upset all the time

Ya Ya Ya Ya Ya

Now now 怎麼我一直狂打噴嚏,在記者會兩點零零分

怎麼清,怎麼清,確診數一去不回~

共存了,怎麼還想清零,請問誰的鍋? Say yes Yo Yo

清零 I really don't believe so

如果你突然打了個噴嚏,那一定得了Covid nineteen

如果半夜被手機吵醒,啊那是通知你隔離

常常想你說的話是不是大可不必

明明很想共存,卻忍不住想清零

在你的心裡,BNT就是唯一,最後還不是要打AZ~

Oh baby快篩多挖一點,陽性就送醫再驗

保險多一點點,讓我能真的拿錢

中重症再多一點,想住院不只一天

每一天,都得Covid nineteen,隔離~

病毒在我的身體裡胡鬧,我的世界只剩隔離城堡

病例到底排到幾號,開記者會卻只會一直遲到

常常想你說的話,是不是幹話第一

說買不到BNT,說世界跟不上你

在你的眼裡,只有選票才是唯一

唉~粗暴言論大可不必~

Oh baby快篩多挖一點,陽性就送醫再驗

保險多一點點,讓我能真的拿錢

中重症再多一點,想住院不是一天

每一天都得covid nineteen,隔離~

就這樣一天多一點,確診在有增無減

每天的確診五萬就可能實現~~

Oh baby快篩多挖一點,陽性就送醫再驗

保險多一點點,讓我能真的拿錢

中重症再多一點,想住院不是一天

每一天都得covid nineteen,隔離~

每一天 才會慢慢發現,蛤,因為你讓我不甘不願~