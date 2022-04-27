「YoYoYoYo 清零」鄉民改編王心凌神曲 滿滿疫情梗網讚太有才

王少偉24日深夜宣布確診新冠肺炎，令不少粉絲相當擔心。不過就有網友回憶起王少偉過去和歌手王心凌兩人合作的熱門歌曲《愛你》，裡頭一句歌詞「怎麼我一直狂打噴嚏」，讓鄉民不禁聯想到近日嚴峻的疫情，更將整首歌詞改編KUSO成「疫情神曲」。

《愛你》是王心凌在2004年推出的歌曲，收錄在第二張專輯的同名主打歌，改編自前南韓女團Papaya歌曲《Listen To My Word（聽我說）》，當時找來王少偉負責演唱Rap的部分。過了18年，這首歌仍是許多人去KTV必點的熱門歌曲，2021年兩人還因罕見合體，讓粉絲們暴動喊「照片有聲音」。

另一方面，鄉民們則是發揮創意，將本土疫情爆發兩年來各種防疫政策、流行語，包括共存清零、防疫保單之亂、新冠疫苗亂象等寫進歌詞當中，讓網友們不禁大讚「鄉民太有才」、「魔法歌詞，自帶音效」、「超級好笑」、「有夠鬧又有梗」。