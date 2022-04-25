業務送哪款「購車禮物」最雷？ 網曝1物：別送我

買車時原廠或業務除了給優惠折扣以外，經常會送車主小配件，日前有網友好奇「買車最不喜歡被送什麼禮物？」他說自己最不喜歡的是隔熱紙，覺得想要自己去貼更好的款式，最多人點名不想收到「晴雨窗」。

一名網友在PTT發文指出，買車的時候，原廠或業務常常都會有送禮物的現象，這時想談折價通常到最後已經沒什麼空間了，業務們就開始送小配備或是小配件，舉凡所謂的交車三寶（隔熱紙、腳踏墊、行車記錄器），到升級、破解車上的功能，甚至是以前送雷達、現在送盲點偵測、環景顯示之類的。

他分享自己看法，認為交車三寶都不夠好用，若業務或原廠送隔熱紙，反而不能去貼更好用的，腳踏墊若對方送防水品牌，就還不錯。如果送行車紀錄器的話，業務也通常不會送附有前後鏡頭，或是貴一點的品項。

原PO指出，除了最不喜歡的交車三寶以外，談到最喜歡的則是「折車價」，不然就是「升級車機或升級環景」，但他也認為這些單價較高，若跟業務索求，會比較難達到，他好奇網友們最喜歡或最不喜歡業務們送什麼？

對此，最多人不喜歡的是「晴雨窗」，有網友表示「當初送的晴雨窗，不到一個月就壞掉一邊」、「最不喜歡送摸獎券」、「不要送爛的行車紀錄器」，大家喜歡的禮物則有「隔熱紙、行車記錄器、原廠折價、送環景、避光墊」。