超商飯糰的海苔「都市傳說」 網友列出完美解方

超商御飯糰因為食用方便，成為許多人早餐與午餐的好選擇，有一名網友最近分享他發現御飯糰的「都市傳說」，也就是一定會留一塊海苔片在包裝袋裡面，但有網友一看就知道問題並提供專業拆法。

原PO在Dcard以「有人吃御飯糰也會這樣嗎？」為題發文表示，他好奇問朋友跟同事，發現很多人都遇到一樣的情況，飯糰的海苔邊一定會有一塊卡在包裝裡面，這可能是「新都市傳說」。

網友們紛紛留言，「真的，我也是每一次都卡一片海苔」、「是碎掉吧，因為我在學校超商買都沒事，可是如果是販賣機的每次掉下來，打開都這樣而且屑屑特別多」、「我照順序還是會掉一片在塑膠袋裡」、「我都海苔跟飯分開吃！先把飯吃完，再來享受好吃的海苔，好吃的東西就是要留在最後吃」、「是你們不會開吧」。

專業網友也跳出來講解，「那個御飯糰有步驟的，先撕中間的1再把2的塑膠袋拿走（右手），把飯糰丟到2的塑膠袋（右手），最後再把3的塑膠袋拿走（左手），最後飯糰會在2的塑膠袋，這樣海苔就不會掉了。如果照步驟海苔還是碎掉，記得下次要抽走塑膠袋時，拿著飯糰的手要握緊，抽塑膠袋也要慢慢抽，如果還是不行那就是御飯糰討厭你，我真的沒有辦法」。