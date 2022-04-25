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麥當勞這項「神物」以前免費拿 現在有錢還限制供給

聯合新聞網 / 綜合報導
許多網友都表示，麥當勞糖醋醬跟麥克雞塊是絕配！示意圖／ingimage
許多網友都表示，麥當勞糖醋醬跟麥克雞塊是絕配！示意圖／ingimage

許多人喜歡麥當勞的糖醋醬，甚至有些人是沒有糖醋醬就不吃雞塊的，有一名網友最近就分享，麥當勞以前的糖醋醬是任由大家拿的，他自己會一口氣拿超過五包，這也讓他好奇麥當勞是什麼時候限制供給數量的？

原PO在PTT以「經歷過麥當勞糖醋醬隨你拿的都幾歲了？」為題發文表示，上個世紀末，麥當勞的糖醋醬就擺在旁邊跟吸管一樣隨大家拿，但不知道什麼時候糖醋醬就不能隨便拿了，他開玩笑地說，「是因為麥當勞發現大家都跟我一樣，一口氣拿個十幾包糖醋醬回家，就不讓人拿了嗎？那麼問題來了，在麥當勞一口氣拿超過五包糖醋醬的人都幾歲了？」

網友紛紛留言，「不能無限拿沒很久吧」、「我從沒注意糖醋醬隨便拿，拿那要幹嘛」、「不能拿之後還可以花錢多買，現在連想花錢多買都不行了」、「現在加錢都不給買」、「我小時候的事，還沒30年啊」、「肯定超過30，以前有醬料區是隨便你拿的，後來改店員給，之後多要收五元、到現在不開放單買」、「國外自助的都隨便用阿」。

麥當勞糖醋醬受歡迎到，甚至曾有賣家公開在網購平台販售。圖／摘擷取自網路
麥當勞糖醋醬受歡迎到，甚至曾有賣家公開在網購平台販售。圖／摘擷取自網路

麥當勞 PTT

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