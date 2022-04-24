快訊

獨／3國銀香港聯貸爆踩雷14億 獲利蒙灰

華視又出包 這次誤植「總統」蘇貞昌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白車被黑線劃花...留「6個字」提醒一件事 網笑翻：好溫馨

香港01 / 撰文： 卡洛兒
左邊車身被人用黑筆寫上「老闆你好，請看」。（影片截圖）
左邊車身被人用黑筆寫上「老闆你好，請看」。（影片截圖）

愛車如命的人，只要車身有丁點兒劃花了，都可能會很崩潰。有台灣網民分享1條影片，只見1部白色私家車車身被寫上「老闆你好，請看」的大字，並畫線引領車主到要留意的位置，差不多半部車都被劃花，箭頭最後指向右前胎，原來只是輪胎被插了釘子，令人哭笑不得，「真溫馨的提醒」。

該網民在facebook群組「爆廢公社」發布影片，只見1部白色私家車泊在1個停車位上，左邊車身卻被人用黑筆寫上「老闆你好，請看」，然後一條黑線由後車門劃過車頭蓋，寫著「繼續看」，其後黑線再伸延至右邊前胎位置，最後以箭頭指向下方，仔細一看就發現輪胎被插了釘子。

上傳者沒有交代片段的出處，有人認為事件是在中國發生，因車身大字為簡體字。影片令網民忍俊不禁，笑言「150元能解決的事情搞到要好幾千，太溫馨了」、「真是好員工，處處為老闆想」、「幸好他提醒，上路爆胎就慘了」、「還好他沒有用小刀畫路線」。亦有人為車主感心痛，「有需要畫到這樣地步嗎？」、「該感謝還是生氣？」、「看到的瞬間都想罵三字經」。

黑線再伸延至右邊前胎位置，最後以箭頭指向下方，仔細一看就發現輪胎被插了釘子。（影片截圖）
黑線再伸延至右邊前胎位置，最後以箭頭指向下方，仔細一看就發現輪胎被插了釘子。（影片截圖）

延伸閱讀：

女兒拿來一堆「紅豆」想吃糖水　爸爸一看「特別紋路」嚇壞想吐

司機驚見車軚現異物　網民笑爆：「穿」着Prada的輪胎！

文章授權轉載自《香港01》

爆廢公社

相關新聞

白車被黑線劃花...留「6個字」提醒一件事 網笑翻：好溫馨

愛車如命的人，只要車身有丁點兒劃花了，都可能會很崩潰。有台灣網民分享1條影片，只見1部白色私家車車身被寫上「老闆你好，請看」的大字，並畫線引領車主到要留意的位置，差不多半部車都被劃花，箭頭最後指向右前胎，原來只是輪胎被插了釘子，令人哭笑不得，「真溫馨的提醒」。

疫情升溫她吃海底撈被招待 服務生說「一理由」暖哭眾人

海底撈向來以無微不至的服務為名，不僅有美甲、變臉、撈麵等趣味娛樂，服務生對於顧客的需求更是觀察入微。日前一名女網友在「Dcard」分享她第一次吃海底撈被招待的體驗，因為店員觀察到她只點肉，於是貼心送上蔬菜盤招待，讓她非常感動。

社畜父愛大噴發 他在公司行程表昭告全員「今天五點後別煩我！」

許多人在外辛苦工作，為的就是希望能帶給家庭幸福的生活。而若是碰上家人的重要日子，與工作互相撞期的時候，難免就得做出取捨。最近一位日本網友的決定，就引起了許多網友的讚賞。

上班族不愛遠距辦公？ 網一致：「家裡有小孩根本是災難」

最近本土確診人數爆增，許多校園中也出現病例，不少大學生擔心宿舍群聚，紛紛表態希望學校實行遠距教學，台北市國高中也即將在下周實行一周的演練遠距教學。一名網友在「Disp BBS」發文表示，好像只有大學生一直希望遠距，但上班族就沒什麼抗議，詢問眾人為何會有這種差別，引起討論。

兔兔變卵生？他肚子餓做水煮蛋 「生」出一隻小白兔

兔子是哺乳類的動物，和人類一樣，都是在母體內成長，接著誕生到這個世上，不會經過蛋或卵之類的程序。然而最近有日本網友，卻分享了一顆「兔子的蛋」的照片，引起許多討論。

爸媽怨「桑葉難找」 國小自然課養蠶寶寶讓家長好困擾

國小自然課養蠶寶寶是許多人的兒時回憶，那段期間總會準備一個昆蟲觀察箱，並時不時採集桑葉，餵飽自己的蠶寶寶們，靜靜等待他們吐絲結繭。日前一名家長就在臉書社團「爆廢公社」發文表示，孩子們的養蠶作業似乎都變成爸媽在負責，無奈地提問網友們：「你家有什麼寵物是小孩要求要的？」引起眾人討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。