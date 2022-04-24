白車被黑線劃花...留「6個字」提醒一件事 網笑翻：好溫馨

愛車如命的人，只要車身有丁點兒劃花了，都可能會很崩潰。有台灣網民分享1條影片，只見1部白色私家車車身被寫上「老闆你好，請看」的大字，並畫線引領車主到要留意的位置，差不多半部車都被劃花，箭頭最後指向右前胎，原來只是輪胎被插了釘子，令人哭笑不得，「真溫馨的提醒」。

該網民在facebook群組「爆廢公社」發布影片，只見1部白色私家車泊在1個停車位上，左邊車身卻被人用黑筆寫上「老闆你好，請看」，然後一條黑線由後車門劃過車頭蓋，寫著「繼續看」，其後黑線再伸延至右邊前胎位置，最後以箭頭指向下方，仔細一看就發現輪胎被插了釘子。

上傳者沒有交代片段的出處，有人認為事件是在中國發生，因車身大字為簡體字。影片令網民忍俊不禁，笑言「150元能解決的事情搞到要好幾千，太溫馨了」、「真是好員工，處處為老闆想」、「幸好他提醒，上路爆胎就慘了」、「還好他沒有用小刀畫路線」。亦有人為車主感心痛，「有需要畫到這樣地步嗎？」、「該感謝還是生氣？」、「看到的瞬間都想罵三字經」。 黑線再伸延至右邊前胎位置，最後以箭頭指向下方，仔細一看就發現輪胎被插了釘子。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》