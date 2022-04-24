疫情升溫她吃海底撈被招待 服務生說「一理由」暖哭眾人

海底撈向來以無微不至的服務為名，不僅有美甲、變臉、撈麵等趣味娛樂，服務生對於顧客的需求更是觀察入微。日前一名女網友在「Dcard」分享她第一次吃海底撈被招待的體驗，因為店員觀察到她只點肉，所以貼心送上蔬菜盤招待，讓她非常感動。

原PO表示，因為沒有很餓，所以她只點了巴沙魚跟豬油拌飯，「想說巴沙魚都還沒吃一半，就快飽了，完蛋…等一下要怎麼吃水果跟冰淇淋」，正當她思考著等等的點心時，服務員突然端來一盤菜盤，裡頭有香菇、香菜、蓮藕、白菜，服務員告訴她這是招待，因為看原PO只有點肉，所以招待她一些蔬菜，還說了現在因為疫情，營養要均衡之類的關心話語，讓原PO感到十分窩心，「我超感動的，素未謀面的人居然那麼關心我」。

許多網友紛紛表示，「服務真的很好，想去吃看看，沒吃過」、「雖然我也蠻愛香菜的，但當有人拿著它跟我說要多吃蔬菜，我應該會嚇到臉跟香菜一樣綠」、「我今天也去京站海底撈被服務員送了一隻可愛布娃娃，小菜、甜點、水果都跟你一樣，好熟悉的感覺」、「上次去吃沒招待，不過海底撈真的好吃」。

也有員工跳出來分享海底撈的招待文化，「招待的部分不需要自己出錢，公司給予服務員很大的權限，為了讓服務員可以隨機應變，針對不同客人的隱性需求，製造小驚喜給每一位顧客」。