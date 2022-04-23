兔兔變卵生？他肚子餓做水煮蛋 「生」出一隻小白兔

兔子是哺乳類動物，和人類一樣，都是在母體內成長，接著誕生到這個世上，不會經過蛋或卵之類的過程。然而最近有日本網友，卻分享了一顆「兔子的蛋」的照片，引起許多討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「sato04011223」最近分享一張照片，畫面中有一顆蛋殼破了一點，漏出一點點固體蛋白的蛋。而這些蛋白的部分，造型剛好就像一隻小兔子，有如小白兔剛從蛋裡生出來一般。

sato04011223表示，他煮蛋煮到一半時蛋殼破掉，所以蛋白才會流出來後，再因為加熱凝固成畫面中的形狀。煮完撈起來的瞬間，他心想「這不是兔子嗎」立刻決定拍照紀念。事後因為肚子餓，就加了點胡椒鹽調味，一邊心裡跟小白兔說對不起，一邊美味地享用掉了。

網友們也紛紛回應「完全就是兔子耶」、「好可愛喔」、「竟然能夠變成這種形狀」、「兔子居然是卵生的嗎」、「大新聞！兔子其實是卵生動物！」、「順利孵化真的是太好了」、「莫非這就是復活節彩蛋的由來」、「這我絕對不忍心吃下去」、「世界上真的無奇不有」。