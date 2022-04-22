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爸媽怨「桑葉難找」 國小自然課養蠶寶寶讓家長好困擾

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO的小孩正就讀國小四年級，自然課作業需要養蠶寶寶。圖擷自Facebook
原PO的小孩正就讀國小四年級，自然課作業需要養蠶寶寶。圖擷自Facebook

國小自然課養蠶寶寶是許多人的兒時回憶，那段期間總會準備一個昆蟲觀察箱，並時不時採集桑葉，餵飽自己的蠶寶寶們，靜靜等待他們吐絲結繭。日前一名家長就在臉書社團「爆廢公社發文表示，孩子們的養蠶作業似乎都變成爸媽在負責，無奈地提問網友們：「你家有什麼寵物是小孩要求要的？」引起眾人討論。

原PO提到，國小四年級的課程重頭戲是養蠶寶寶，但他感覺好像都是父母在養，「小孩只是偶爾看一下，看看蠶寶寶是不是還活的好好的」，無奈地語氣引起不少父母共鳴，有人心有戚戚焉地表示：「我家小四孫女也養，但她看見那一窩蠶，肉眼幾乎看不到，顛覆她對蠶寶寶的印象，她完全沒興趣就丟一邊了」。

不少飼主也點出蠶寶寶伙食的困擾，「我記得小時候養過一次，爸爸還大晚上跑去採桑葉」、「很多人都為了桑葉在困擾，尤其住比較都市的都沒地方採桑葉」、「幸好我家小四沒養，看意願。不然我會氣死」、「我好害怕蠶寶寶…希望到時候我女兒這個課取消」、「我兒子都要5年級了還沒養過蠶寶寶，反倒是我公公一直在問我兒子：『你要養蠶寶寶了嗎？』感覺我公公比較想要養，笑死我」。

也有部分家長提出家中孩子想養寵物的看法，「最近要養守宮（壁虎），養之前做功課、存錢、約法三章很重要！守宮要吃活體，兒子也要自己處理，媽媽負責幫忙找資料、找店家、影片給他做功課。養寵物很棒，但要學會負責，不然辛苦的都是父母啊」、「以前女兒說要養魚，養到最後也是我在養」、「孩子負責陪玩，媽媽把屎把尿」、「我兒原本只是撈魚帶回家叫他爸爸養，後來他爸爸就開始專業地玩魚缸了」、「婚後跟老公養一隻貓後，我只知道以後兒子要養寵物的話，要叫他先準備個20萬元出來才能養」。

寵物 爆廢公社

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