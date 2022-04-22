疫情選擇共存還是清零？ 網路論壇一面倒「只有一個選項」

台灣確診人數於今（22）日突破3,000大關，要與病毒共存還是堅持清零，是眼下政府與民眾的共同難題。而大多數人民到底怎麼想呢？一位網友為了獲知PTT鄉民的想法，自主po文調查，結果風向一面倒。

作為台灣鄉民聚集地的PTT八卦版，雖不一定與主流民意相符，但仍有群眾代表性，因此一位PTT鄉民出於好奇在八卦版上發文統計，並規定「支持共存者按推，支持清零者按噓，進來拔草測風向者按箭頭」，期望藉此獲知該版風向偏共存還是清零。

文章po出約20小時，共有249個推、48個噓、155個鍵頭，結果顯示更多人傾向與病毒共存，「你走出網路世界就知道大家都希望共存了」、「共存啊，我想去日本泡溫泉」、「我要真正的正常生活，如同現在英國」、「我都當它流感了」、「國外數據都出來了，小孩就幾乎是輕症，死亡的機率低到跟中樂透一樣」。

許多網友更點破這是個偽命題，因為現實狀況是想清零也做不到，支持共存實則是無奈之舉，「不是想，是你清零不了」、「因為沒有別的選項」、「現今就算不想共存也只能共存了吧」、「不想，但無可奈何」、「清零沒希望了」、「不得不啊，不然疫苗打假的？」、「只有一個選項啦！」。