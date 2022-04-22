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送洗衣機到客人家見假人頭嚇到失魂 屋主曝原因太奇葩

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友送洗衣機到客人家裡，沒想到一打開後陽台的燈，屋主竟然吊了一個假人頭，讓他嚇到魂飛魄散。 圖／靈異公社
一名網友送洗衣機到客人家裡，沒想到一打開後陽台的燈，屋主竟然吊了一個假人頭，讓他嚇到魂飛魄散。 圖／靈異公社

嚇死人！一名家電商日前送洗衣機到客人家，沒想到一到後陽台打開燈後差點讓他嚇到魂飛魄散，原來屋主吊了一個假人在後陽台，詢問理由後讓他聽了更是無言，貼文也引起熱議。

這名家電商在臉書「靈異公社」貼文寫道，日前送洗衣機去給客人，到對方家的後陽台，一打開燈讓他嚇了好大一跳，只見冷氣機鐵架上吊了一個美髮店常看到的假人頭，人頭下方加了一條長布條，一眼看見感覺到有股詭異的氣氛。原PO看了驚魂未定，詢問屋主用意，對方竟然說「是要驅趕蚊蟲而已」，讓他聽了超傻眼。

不少人也看傻了眼，「蚊蟲不是鳥吧，這個可以驅趕？」、「蚊子活人都不怕照叮了，還會怕這種假人嗎？」、「這半夜打開燈會嚇死人」、「最怕突然轉頭望向你」、「蚊蟲會怕這個嗎？應該是人會先被嚇死」、「好加在，不是農曆七月」、「打開燈的當下，很難不罵髒話吧」。

還有網友猜測屋主真正的用意，「嚇小偷比較有用」、「這…是防色狼吧」、「有可能是防變態防偷窺的」、「應該是要嚇住在對面的人吧」、「跟對面有仇吧」、「這是嚇對面的偷窺狂吧？」

更有人警告這樣做可能容易招來無形之物，「好詭異」、「不能驅蚊，反而招來一堆不好的聚在那裡，恐怖」、「掛這種東西不太好吧！你客人真另類」、「掛這個不會驅蟲，反而會招陰吧」、「媽呀…這樣子不太吉利吧」、「比較容易招無形的吧」、「久了，就真的有靈了，到時候就不是嚇了，是逃命了」、「這種最後都會卡陰」。

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