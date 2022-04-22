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婚禮中途蛋糕突然整塊塌了 職人霸氣一句話10分鐘就恢復

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友在國外參加婚禮時，碰到蛋糕突然倒塌，他隨即發揮職人技術即時修復回原貌。圖擷取自twitter
一位日本網友在國外參加婚禮時，碰到蛋糕突然倒塌，他隨即發揮職人技術即時修復回原貌。圖擷取自twitter

日本的職人精神文化，造就了許多手藝不凡，無論碰到任何狀況，都能夠迅速發揮專業水準的一流職人。最近有位日本點心師，就在國外的一次意外情形中，將這樣的本領徹底發揮，贏得許多讚賞。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，目前住在加拿大溫哥華的日本點心職人網友「Kenta」，日前在個人twitter上分享，表示他最近在參加婚禮的時候，看到慶祝的大蛋糕，突然間整塊坍塌變形，讓在場客人驚慌不已。

身為點心師的Kenta見狀，不慌不忙地告訴在場的大家「I take care of it（我來搞定）」，放下手邊繁忙的工作，嘗試修復蛋糕的奶油。結果只花了10分鐘，Kenta就成功把蛋糕恢復原狀，精巧的手藝不只博得讚賞，也讓許多網友嘖嘖稱奇。

網友們紛紛回應「這真的好猛」、「才10分鐘！太強了吧」、「這就是職業的水準啊」、「這麼恐怖的事情10分鐘就搞定了」、「這塊蛋糕肯定也會替新婚夫妻帶來好運的」、「好強！職人技！簡直令人尊敬」、「從容應對混亂的職業技巧」、「我婚禮時也碰到蛋糕倒塌的意外，當時也是馬上有師傅修整好，職人們真的太厲害了」。

日本 婚禮

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