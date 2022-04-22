婚禮中途蛋糕突然整塊塌了 職人霸氣一句話10分鐘就恢復
日本的職人精神文化，造就了許多手藝不凡，無論碰到任何狀況，都能夠迅速發揮專業水準的一流職人。最近有位日本點心師，就在國外的一次意外情形中，將這樣的本領徹底發揮，贏得許多讚賞。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，目前住在加拿大溫哥華的日本點心職人網友「Kenta」，日前在個人twitter上分享，表示他最近在參加婚禮的時候，看到慶祝的大蛋糕，突然間整塊坍塌變形，讓在場客人驚慌不已。
目の前で今日のウエディングパーティー用のケーキをお客さんが落として空いた口がふさがる気配がなかったので流石に「....I take care of it😐」しか言えず、クソ忙しい営業中クリーム泡立てるとこから10分で直したから尊敬してくれていいよ。 pic.twitter.com/orGXTLSPSD— Kenta 🇨🇦🇯🇵バンクーバー在住 (@ChefKenta) April 16, 2022
身為點心師的Kenta見狀，不慌不忙地告訴在場的大家「I take care of it（我來搞定）」，放下手邊繁忙的工作，嘗試修復蛋糕的奶油。結果只花了10分鐘，Kenta就成功把蛋糕恢復原狀，精巧的手藝不只博得讚賞，也讓許多網友嘖嘖稱奇。
網友們紛紛回應「這真的好猛」、「才10分鐘！太強了吧」、「這就是職業的水準啊」、「這麼恐怖的事情10分鐘就搞定了」、「這塊蛋糕肯定也會替新婚夫妻帶來好運的」、「好強！職人技！簡直令人尊敬」、「從容應對混亂的職業技巧」、「我婚禮時也碰到蛋糕倒塌的意外，當時也是馬上有師傅修整好，職人們真的太厲害了」。
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