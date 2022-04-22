快訊

美聯準會鷹派發威 台股開盤下挫39點後續跌破萬七

前線記者告白：國際新聞的苦難目擊現場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孩子公車上哭鬧不停讓媽媽好困擾 暖心大叔一句話化解尷尬

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本家長碰到小孩子在公車內大哭時，靠著路人乘客的機制即時解危。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本家長碰到小孩子在公車內大哭時，靠著路人乘客的機制即時解危。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時在密閉的大眾運輸上，碰到小孩子哭鬧的時候，不只乘客會受到干擾，作父母的更是相當為難。不過最近有位日本媽媽，卻在小孩哭鬧的時候遇上了一位好心人士的舉動，讓她內心相當感激，也引起網友們的討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「4sonsmam」分享，表示她最近帶著孩子外出搭公車時，最小的兒子卻突然在車上哭鬧起來。雖然她想辦法要安撫，但小孩就是止不住哭鬧。

此時，有一位中年男子走到孩子旁邊，本來4sonsmam因為小孩哭鬧的事情，和男子說了抱歉。沒想到男子卻跟小孩說「我今天也碰到了討人厭的事情，你能不能幫大叔的份一起哭呢」，成功替這個尷尬的局面解圍。4sonsmam表示遇上這麼貼心的乘客，自己都覺得快哭了。

網友們也紛紛表示「真是個好人大叔！下次我也要試試看這招」、「這是什麼樣的紳士啊」、「太感動了」、「小時候在公車上哭，都只會被兇」、「我女兒上次在公車上哭，只被罵不要哭而已」、「扶養孩子不容易，希望能多點鼓勵」、「太帥了，能夠即時做出行動的人令人尊敬」。

日本 公車

延伸閱讀

無厘頭客狂問「進擊的巨人好看嗎」 炸雞店老闆一看竟是作者本人

日本女偶像退役改開麵店 花四年開發「巧克力拉麵」保證好吃

全家帶女兒去慶生卻獨漏她 人妻遭婆婆排擠擔憂「被離婚」

影／他專修古物！巧手去鏽整套理髮工具 當場開剪像新的一樣

相關新聞

小孩子公車上哭鬧不停讓媽媽好困擾 暖心大叔一句話化解尷尬

有時在密閉的大眾運輸上，碰到小孩子哭鬧的時候，不只乘客會受到干擾，作父母的更是相當為難。不過最近有位日本媽媽，卻在小孩哭鬧的時候遇上了一位好心人士的舉動，讓她內心相當感激，也引起網友們的討論。

他批小火鍋太貴不如吃自助餐 網曝不同見解：CP值高

物價節節攀升，日前網友在「PTT」八卦版發文提到，現在連小火鍋都要149起跳。他認為「不如去吃自助餐」，引起網友論戰。

全聯自助結帳落後家樂福？ 全因「這群人」不習慣

全台最大連鎖超市全聯福利中心，當前服務據點多達1,080家，穩坐超市龍頭，更於去（2021）年併購大潤發，躋身量販業。然而近日有民眾於網上發文批評全聯不夠進步，自助結帳遠遠落後家樂福，此文引出不少網友評析背後原因。

很多人會犯！超商結帳常見「1亂象」店員不忍了：都當沒聽到

超商據點多、服務又方便多元，已經成為民眾生活中不可或缺的一部分。不過近日有店員抱怨，常遇到客人在排隊結帳的時候「急著報電話號碼」，引起不少店員共鳴，「超多，我都假裝沒聽見」。

幫你的指甲刀做個小改造 從此不再擔心指甲亂飛

每隔一段時間指甲增長，都難免有需要修剪的時候。然而在使用指甲刀剪指甲時，都容易碰上指甲亂飛的狀況，有時還會因為找不到飛出去的指甲，無形中讓房間變得更為髒亂。最近日本媒體「saita」，就分享了該如何在剪指甲時，不會讓指甲亂飛的作法。

社區大樓阻送餐送藥擬開罰 外送員反彈：要我們當染疫小蜜蜂？

國內本土疫情進展快速，確診者連日增加，居家照護、居家隔離者也愈來愈多，為保障居隔者日常生活，日前指揮中心指揮官陳時中宣布「居隔者可叫外送」，昨（20日）再次表示，外送「都要送到家門口」，若管委會不讓外送員上樓，社區管理人員務必給予相關協助，以免違反相關規定受罰，明確態度在外送員社群引起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。