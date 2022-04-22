小孩子公車上哭鬧不停讓媽媽好困擾 暖心大叔一句話化解尷尬

有時在密閉的大眾運輸上，碰到小孩子哭鬧的時候，不只乘客會受到干擾，作父母的更是相當為難。不過最近有位日本媽媽，卻在小孩哭鬧的時候遇上了一位好心人士的舉動，讓她內心相當感激，也引起網友們的討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「4sonsmam」分享，表示她最近帶著孩子外出搭公車時，最小的兒子卻突然在車上哭鬧起來。雖然她想辦法要安撫，但小孩就是止不住哭鬧。

此時，有一位中年男子走到孩子旁邊，本來4sonsmam因為小孩哭鬧的事情，和男子說了抱歉。沒想到男子卻跟小孩說「我今天也碰到了討人厭的事情，你能不能幫大叔的份一起哭呢」，成功替這個尷尬的局面解圍。4sonsmam表示遇上這麼貼心的乘客，自己都覺得快哭了。

網友們也紛紛表示「真是個好人大叔！下次我也要試試看這招」、「這是什麼樣的紳士啊」、「太感動了」、「小時候在公車上哭，都只會被兇」、「我女兒上次在公車上哭，只被罵不要哭而已」、「扶養孩子不容易，希望能多點鼓勵」、「太帥了，能夠即時做出行動的人令人尊敬」。