全聯自助結帳落後家樂福？ 全因「這群人」不習慣

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯自助結帳機示意圖。全聯／提供
全聯自助結帳機示意圖。全聯／提供

全台最大連鎖超市全聯福利中心，當前服務據點多達1,080家，穩坐超市龍頭，更於去（2021）年併購大潤發，躋身量販業。然而近日有民眾於網上發文批評全聯不夠進步，自助結帳遠遠落後家樂福，此文引出不少網友評析背後原因。

一名網友在PTT發文抱怨，他每次到全聯福利中心結帳時，都要等前面的顧客慢慢掏錢、數錢，令他感到十分不耐煩。他質疑，全聯為何不效仿家樂福開通自助結帳，或設立全聯行動支付APP 「PX Pay」的專用收銀台，並加上標語提醒「限用電子支付，請先解鎖Face ID」，讓結帳流程更迅速、更便民。

此文激起兩種論調，一派網友支持原po看法，「等掏錢真的世界煩躁的」、「全聯我也希望可以開自助結帳」、「支持自動結帳，超方便」。更有人舉連鎖運動用品量販店迪卡儂為範例，「迪卡儂根本黑科技超快又方便」、「迪卡儂做得最好」。

另一派網友則認為，全聯客群年齡層偏高，採自助結帳反而耗時耗力，「老人家的購買力才是全聯的受眾」、「自助結帳要有信用卡或行動支付，很多長輩沒有」、「老人家不太會用行動支付吧，這樣也滿困擾」、「開自助結帳全聯會被三寶給癱瘓」、「大潤發還派兩三個在那邊等人求救，全聯我覺得不可能」。

更有內行網友指出，全聯其實早就引進自助結帳，但未來是否廣泛推行仍是未知數。全聯首間「智慧超市」已於去年底在台北市內湖正式營運，內部設有自助結帳機、AI智慧咖啡販賣機，以及自助洗衣烘衣。

根據《經理人》報導提及，全聯福利中心行銷部協理暨發言人劉鴻徵表示，全聯的主力客群是「婆婆媽媽」，她們對自助結帳的接受度並不高，目前推出的自助結帳主要是服務中午時段重視效率、怕排隊的「上班族」，因此各門市導入自助結帳機的可能性尚待評估。

全聯 行動支付 PTT

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