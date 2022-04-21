社區大樓阻送餐送藥擬開罰 外送員反彈：要我們當染疫小蜜蜂？

國內本土疫情進展快速，確診者連日增加，居家照護、居家隔離者也愈來愈多，為保障居隔者日常生活，日前指揮中心指揮官陳時中宣布「居隔者可叫外送」，昨（20日）再次表示，外送「都要送到家門口」，若管委會不讓外送員上樓，社區管理人員務必給予相關協助，以免違反相關規定受罰，明確態度在外送員社群引起討論。

陳時中於20日防疫記者會提到，近日傳出社區管委會禁止外送員或藥師進入社區送餐、送藥，表示由於居隔者被要求足不出戶，儘管各社區、大樓各有管理原則，「但我們清楚講，都要送到家門口」，若有限制送餐、送藥者進入，社區管理人員可代為領收並轉交放置其家門口，以免違反相關規定受罰。

陳時中強硬2字「開罰」在FB社團「外送員的奇聞怪事」內引起熱議，不少外送員反彈「應該請社區的管理員送吧，否則外送員在社區趴趴走，再送去其他的地方，病毒擴散會更快」、「政府完全沒顧慮到我們外送人員很多都有小孩的，我小孩還很小就要我們去當染疫小蜜蜂」、「如果外送員中招傳播會很壯觀喔」、「讓外送員散佈病毒嗎」、「政府開始打算全力執行加速共存的政策」、「我看過沒幾天全部大樓都會撤掉一樓外送桌叫外送員自己送上樓了」。

有人則認為「送到門口」沒問題，但應有配套，若居隔者仍使用現金付款，對外送員風險太大，「送上樓沒問題，但是僅接受刷卡單，避免接觸」、「強制使用信用卡關閉現金單減少與隔離者接觸」。

有外送員也貼出「公寓現金單」的客戶備註，無奈稱「以後會越來越多」，只見該名住在5樓的客戶留言表示，「因為被隔離，餐點請送上5樓，錢放鞋架上，餐點也放在那邊就好」，網友見狀趕緊提醒他「直接回報派單實收掉」不要冒險，因為外送app上有明確公告「居家照護請務必使用無接觸外送」。