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少女心噴發？母收藏多款經典聯名悠遊卡 女兒嚇傻：誰能比她瘋

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享媽媽的各款經典悠遊卡收藏，引發網友們熱烈討論。圖擷自Dcard
一名女網友分享媽媽的各款經典悠遊卡收藏，引發網友們熱烈討論。圖擷自Dcard

悠遊卡公司時常會與各大品牌推出限量聯名悠遊卡，完整重現經典商品外觀，可愛模樣令不少民眾瘋搶。近日，一名女網友就分享，媽媽的各款悠遊卡收藏，引發網友們熱烈討論。

該名女網友在Dcard分享，她日前週末回家時，媽媽主動跟她炫耀自己的收藏品，其中有金蘭醬油、滿漢大餐、ps4遊戲搖桿、電影「返校」的主題書包、明星花露水、王子麵、pocky餅乾盒等各款造型悠遊卡，而讓原po最驚豔的是foodpanda外送包，「從拉鏈到扣環到箱子的質感～都很逼真可愛」。

一名女網友分享媽媽的各款經典悠遊卡收藏，引發網友們熱烈討論。圖擷自Dcard
一名女網友分享媽媽的各款經典悠遊卡收藏，引發網友們熱烈討論。圖擷自Dcard

不只如此媽媽還透露，「還有很多款，我都忍住了，不然這樣買太多」，令原po驚呼，「有誰的媽媽比我媽更瘋？」。

文章一出，「終於知道為什麼爸爸的零用錢越來越少了」、「收集達人是你媽」、「妳媽咪很懂預購欸，都可愛到爆炸」、「好好收著，說不定有幾個多年之後能賣個好價錢」、「我有個跟妳媽媽一樣愛收集各種icash 2.0的媽，而且媽媽每次都買三個，一個給我一個給妹妹一個自己留著，說是當作傳家寶，蠻好笑又可愛的，媽媽的小癖好」。

悠遊卡

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