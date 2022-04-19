「食戟之靈」導演分享12歲少作 完成度太高網友敲碗快出版！
日本動漫享譽國際，如今在業界的許多大咖，可能從小就因為喜歡動漫而開始嘗試相關的創作。曾執導多部知名動畫作品的導演米谷良知，就是這樣的例子之一。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，曾經擔任「勇者王」、「我們大家的河合莊」、「食戟之靈」等知名動畫導演的米谷良知，近來翻出他還只有12歲時，就自行創作的漫畫「怪獸王哥吉拉（怪獣王ゴジラ）」，並貼到個人twitter上分享。
12歳頃に描いた漫画を発掘w pic.twitter.com/kcVyqX694R— 米たにヨシトモ (@yonetanikantoku) April 14, 2022
漫畫內容就如同眾所周知的「哥吉拉」一般，描述哥吉拉與各種怪物戰鬥的故事。可以看出儘管畫技並不能與現在市面上出版的作品相比，不過以12歲而言已經不簡單了，而且構圖十分好懂，讓人一看就知道是個什麼樣的故事，也展現出各種大怪獸之間的魄力。
網友們也紛紛回應「才12歲很強了」、「構圖很好耶，第三章的節奏感很棒」、「天才啊」、「感覺很有趣耶可以正式出書嗎」、「12歲是還沒被成見束縛的年紀，反而能出現驚人的創作」、「之前看藤子不二雄也是國高中作品就很成熟了，漫畫家都這麼早熟嗎」、「感受到了年代」、「品質真的不是蓋的」。
另外，因為這本少作畫風的關係，有日本網友聯想到了澎湖中興電影城繪製的哥吉拉海報，分享圖片還說明是「台灣的謎之哥吉拉」，也獲得了twitter網友們上百個愛心回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言