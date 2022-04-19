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「食戟之靈」導演分享12歲少作 完成度太高網友敲碗快出版！

聯合新聞網 / 綜合報導
知名動畫導演米谷良知，近來分享自己12歲時繪製的漫畫作品。圖擷取自twitter
知名動畫導演米谷良知，近來分享自己12歲時繪製的漫畫作品。圖擷取自twitter

日本動漫享譽國際，如今在業界的許多大咖，可能從小就因為喜歡動漫而開始嘗試相關的創作。曾執導多部知名動畫作品的導演米谷良知，就是這樣的例子之一。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，曾經擔任「勇者王」、「我們大家的河合莊」、「食戟之靈」等知名動畫導演的米谷良知，近來翻出他還只有12歲時，就自行創作的漫畫「怪獸王哥吉拉（怪獣王ゴジラ）」，並貼到個人twitter上分享。

漫畫內容就如同眾所周知的「哥吉拉」一般，描述哥吉拉與各種怪物戰鬥的故事。可以看出儘管畫技並不能與現在市面上出版的作品相比，不過以12歲而言已經不簡單了，而且構圖十分好懂，讓人一看就知道是個什麼樣的故事，也展現出各種大怪獸之間的魄力。

網友們也紛紛回應「才12歲很強了」、「構圖很好耶，第三章的節奏感很棒」、「天才啊」、「感覺很有趣耶可以正式出書嗎」、「12歲是還沒被成見束縛的年紀，反而能出現驚人的創作」、「之前看藤子不二雄也是國高中作品就很成熟了，漫畫家都這麼早熟嗎」、「感受到了年代」、「品質真的不是蓋的」。

另外，因為這本少作畫風的關係，有日本網友聯想到了澎湖中興電影城繪製的哥吉拉海報，分享圖片還說明是「台灣的謎之哥吉拉」，也獲得了twitter網友們上百個愛心回應。

也有日本網友因為畫風，想起了台灣戲院繪製的哥吉拉海報。圖擷取自twitter
也有日本網友因為畫風，想起了台灣戲院繪製的哥吉拉海報。圖擷取自twitter

日本 動畫

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