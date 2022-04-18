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能力太強直逼主管？科技業「台灣神級阿公」遭開除 曾被中韓挖角

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

有作業員發文抱怨，電子廠新進員工年齡50歲，由於記憶力相較年輕人欠佳，難倒帶新人的老鳥，訴苦用電腦「連複製貼上存檔都要仔細的教，真的不好帶」。沒想到，一名科技男回文分享遇過完全相反的特例「神級阿公」，主角年約66歲曾是美國矽谷管理階級，回台後不想退休，轉當硬體助工，卻疑因能力太強被開除。

該名科技男在「Dcard」分享，曾在職場認識45年次「超強老人」，阿公最早在美國矽谷當主管，還拿出與年輕賈伯斯的合照，後來被挖角去南韓財閥當主管是廠長等級，再來被中國挖角繼續當廠長。返台後，阿公找不到工作，除了因為年紀大，還有能力太強，沒有主管敢用怕被取代，但他自認不老不想退休，於是去當硬體的助理工程師

「這個新人根本是神級阿公，後來被開除，可能也是因為能力太強」，科技男透露，其實阿公遠勝過自家公司主管，能直接點出部門缺點，以及提供改進方案。「聽說鴻海也挖過他，但他沒太大興趣，年薪千萬的廠長工作，他隨便找都有，只是人老了，他不知道還能工作幾年」，故願到第一線當工程師到退休。

科技男表示，阿公似乎較喜歡當建廠的廠長，不喜歡現成的東西，南韓跟中國大陸都還有他以前蓋的工廠，就連SOP也是他訂定。阿公有空也會分享在矽谷遇到一些怪人的故事，與已故賈伯斯的私下，「只能說天才跟瘋子真的是一體兩面」。

網友紛紛說「高手在民間，你永遠不知道你遇到的阿伯是什麼背景」、「好想認識這種強人長輩」、「《高年級實習生》真人版」，還有人以資方角度指出「小廟請不起大佛，要直接砍對方70%的薪水我還真不敢這樣做」。

Dcard 工程師 矽谷 職場

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