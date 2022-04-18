他南部人把「神秘餐點」當早餐吃 同事北部人看傻眼

台灣南北部各有特色，有一名網友最近就分享，他在南部四處都可以找到鍋燒意麵，但在北部不僅很難找到，也更少人會像他一樣把鍋燒意麵當早餐吃，網友看到便回應，「我在台北早餐帶鍋燒意麵去公司吃，台北俗同事都看傻眼了」。

原PO在PTT上以「北部到底為什麼很難吃到鍋燒意麵？」為題表示，南部到處都有鍋燒意麵，就連早餐店也有，他假日早餐也會常常點鍋燒意麵吃，因為一般西式早餐平常日都吃膩了，「但為什麼北部很少店有賣，而且更少人吃鍋燒意麵當早餐？聽說是因為北部沒有意麵麵體」。

網友紛紛留言，「很多耶，超好吃的」、「沒有意麵的話也有雞絲烏龍麵吧」、「有啦！只是要找一下」、「網咖就有了吧」、「早餐店有鍋燒麵都會成為我的愛店」、「台北很多，但是100元起跳」、「台北有吃過好吃的，但一碗100超貴」、「北部真的不多啊，大多都是鐵板麵，鍋燒真的比較少」、「聽說中部也很少，同樣覺得疑問」、「中部人，在搬到南部之前沒吃過幾次，南部超多我很驚訝」、「之前也有聽北部人同學抱怨南部找不到鐵板麵」。

此外，也有網友表示可能是南北生活型態不同而造成的差異，「鐵板麵隨便拌一拌，有熟就能吃而且沒有湯水，方便在辦公室吃，鍋燒麵就剛好相反啊，而且帶一包熱湯上捷運也太不方便」、「我在台北早餐帶鍋燒意麵去公司吃，台北俗同事都看傻眼了」、「台北生活型態有空在那邊早餐吃湯麵的你覺得有多少？」。