燒香燒成ㄇ字型 網一看狂勸「快簽威力彩」：神明報牌了

威力彩頭獎17連槓，下期頭獎上看8億元。有網友近日家中燒香拜拜，香灰落下來導致兩柱香形成「ㄇ字型」，其他網友一看直呼「快去簽威力彩！01或10！」

有網友在臉書社團爆廢公社發文詢問，「香灰掉下來，然後剛好被隔壁柱香頂住，形成ㄇ字形的或然率是多少呢？」他也貼出一張照片，可見共有三炷香，左邊兩柱香較短，並且因香灰而連上，畫面看起來像是「01」。

其他網友紛紛留言「快去買威力彩」、「浮出來！0！」、「快去逼牌」、「4支香，2支連在一起，來支（24）」、「這個就厲害了」、「祖先出明牌了！快去簽」、「特尾不是10，就是01歐印了」。

還有網友以電影角色「九叔」的經典台詞開玩笑指出「人……最怕三長兩短，香……最忌兩短一長」、「人最怕三長兩短，香最怕兩短一長，師父在說有沒有在聽」，另外也有人打趣表示「神明指示 ㄇ =ㄇㄚˊ=麻... 有麻煩了」、「ㄇㄧ咪，神明指示你要養貓咪」。