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若可「自由出國」敢去嗎？ 網一面倒稱：疫苗打了，不用怕

聯合新聞網 / 綜合報導
許多網友認為打過疫苗，出國旅遊沒什麼問題，但仍有部分民眾擔心疫情延燒。圖為示意圖。本報資料照片
許多網友認為打過疫苗，出國旅遊沒什麼問題，但仍有部分民眾擔心疫情延燒。圖為示意圖。本報資料照片

四月份開始本土確診者爆增，原以為逐漸回歸正常的生活再次變得緊繃，由於台灣尚未取消入境隔離的政策，許多想出國的民眾考量時間、金錢成本，往往只能打消旅遊念頭，日前一名網友在「PTT Web」發文表示，至今新冠肺炎仍在延燒，且持續進化出不同型態，如果政策改為可以自由出國，大家真的敢出去玩嗎？引起眾人討論。

原PO以「真的開放自由出國了，你真的敢出國玩嗎？」為題，認為新冠肺炎病毒非但沒有消失，反而進化出一堆不同的型態，「雖然沒有原始病毒株那麼兇猛，但是也不能小覷吧」，他認為台灣已經算是防疫做得很實在的國家了，但如果今年真的宣布下半年可以自由出入國門，「你真的敢出國玩嗎？」

大部分網友認為已經打疫苗了，就可以回歸正常生活，「打疫苗了，怕屁喔」、「已經在看機票了」、「可以出國啊，打n劑了，隨便你飛」、「一堆還住在海外的都沒事了」、「你以為自己不出去，外國觀光客就不會帶進來」、「留在台灣沒地方花錢，不出國要幹嘛？」、「不用幻想世界清零好嗎，不可能的事情呀」、「敢啊，台灣都爆掉了」、「只要回來台灣打過3劑免隔離，就去啊」。

不過有些民眾仍持擔心態度，「國外的醫療很貴的」、「不用隔離還要看國外方不方便和會不會太貴」、「出去確診就醫，噴個幾十萬再回來，好爽」、「八卦仔為了出國都願意放推國內老人、小孩了，你說呢？」、「應該問『敢讓爸媽出國嗎？』」。

PTT 疫苗 隔離

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