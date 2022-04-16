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親戚笑爸爸是做工的人 女兒「暖心舉動」令全網動容！
幾年前《做工的人》這部電視劇在台灣掀起工地旋風，劇中深刻描繪工地日常和工人的動人故事，讓更多人注意到做工行業的艱辛與風險。日前一名女網友在「Dcard」發文分享她爸爸的故事，提到父親是名工人，常常會被親戚嘲笑是因為不讀書才需要去做工，但她很為父親感到驕傲，真摯的文字分享令人為之動容。
原PO以「做工的爸爸，怎麼了嗎」為題，表示從小到大，總會有親戚笑爸爸是因為不念書，才會去做工，並以此叫她們要用功讀書，才可以像大伯一樣坐辦公室、當高級主管，不要像爸爸一樣，原PO每次聽到這些話都很難過，「我爸是工人又怎樣？我爸即便很累，也都會努力擠出時間陪我們；我爸賺的錢，是他用體力換來的辛苦錢。」
原PO提到，親戚總是拿工作來比較爸爸和大伯，但每次家中長輩有狀況，卻都是爸爸在處理，大家只關注工作，不看其他面向的作為讓她感到不平，「我以我爸為榮！希望大家不要再這樣隨便的以工作去評斷一個人」，她也補充，有時候自己會假裝經過爸爸的工作地點，然後買一杯飲料感謝爸爸的辛勞，讓眾多網友十分感動。
許多網友紛紛回應，「你爸爸一定也很以妳為榮」、「沒有這些工人，我們哪來的房子住？職業不分貴賤！別在意那些親戚的話」、「現在做工的很難找，一天3000到4000元可能還找不到，師傅級一天還可能破萬，不要在意那些跟不上時代的同學唸肖話」、「做工怎了嗎？也是可以賺很多啊！ 主管了不起喔」、「不只做工的，外送員也是值得敬佩，常常聽人家說什麼底層才在做，沒有他們我們怎麼能這麼輕鬆吃到飯」。
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