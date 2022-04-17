影／他專修古物！巧手去鏽整套理髮工具 當場開剪像新的一樣

金屬製品雖然堅固耐用，不過如果保存不當，一旦受潮生鏽之後，功能性往往就會大打折扣。而有一位日本youtuber，就專門處理這些生鏽的金屬用具，讓它們能重新找回往日的光澤，令許多網友讚嘆不已。

根據日本媒體「GLUGLU」報導，擁有超過40萬人追蹤的youtube頻道「宝創るちゃんねるATENALES」，一直以來都靠著精湛的技術，將許多生鏽的金屬用具修復至完美。從菜刀、打火機、熱水壺，到構造較複雜的製麵機、絞肉機等等，都難不倒這位youtuber。

過去該頻道曾經修復一組理髮道具，只見在各種處理之下，本來整支佈滿鏽班的剪刀、夾子等工具，逐漸恢復成原來金屬的亮銀色。在影片的最後，還直接用這組理髮道具替人梳理，顯示不只外觀，就連實際使用起來，也已經和正常的理髮道具沒有差別了。

網友們紛紛讚嘆「能用這個剪頭髮簡直神了」、「像是倒轉時間一樣」、「看這些修復影片好療癒喔」、「居然還真的拿去剪頭髮」、「看到拿去剪頭髮笑死」、「客人『我要像個男人一樣頭』理髮師『懂了』」、「看到修復片段『喔喔，不錯喔，讚』看到理髮片段『天啊，繼續下去，不要停』」。